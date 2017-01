DMT erhält Auftrag für 3D-Vibro-Seismik in Landau

Einsatz von kabellosen Systemen

(WK-intern) – Der Technologiedienstleister DMT hat einen Auftrag zur Durchführung einer hochauflösenden 3D-Seismik im Oberrheingraben zur strukturgeologischen Erkundung des Untergrunds erhalten.

Das Seismikprojekt, bei dem ca. 7.000 kabellose Geophone zum Einsatz kommen werden, umfasst ein Messgebiet von ca. 58 km² in der Region Landau (Rheinland-Pfalz).

Die Messung erfolgt mit Vibro-Fahrzeugen unterschiedlicher Größe, die je nach Geländebeschaffenheit und Bebauung ausgewählt werden. Der Projektzeitraum liegt zwischen Dezember 2016 und März 2017. Auftraggeber ist der größte deutsche Erdöl- und Erdgas-Produzent Wintershall.

„Das Besondere an dieser Messung ist, dass wir uns durch die unterschiedlichen Fahrzeuggrößen sehr gut an die Umgebung anpassen können“, erläutert DMT-Projektleiter Dr. Rüdiger Misiek. So werden in Ortschaften die kleineren Fahrzeuge eingesetzt. „Außerdem wenden wir als Messaufnehmer kabellose Geophone an. Durch den Verzicht auf Messkabel können wir Bahngleise und Straßen mühelos kreuzen“, so der Geophysiker. Die kabellose Technik ermöglicht es außerdem, große Messkampagnen in sehr kurzen Zeiträumen durchzuführen, so dass Natur und Umwelt geschont werden.

DMT GmbH & Co. KG

Mit 30 Standorten weltweit und ca.1.000 Mitarbeitern ist die DMT eine Gruppe von Ingenieur- und Consultingfirmen, die leistungsübergreifend in den Märkten Bergbau, Öl & Gas, Infrastruktur & Bauwesen sowie Anlagenbau tätig ist. Mit einem breitgefächerten Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Exploration, Engineering, Consulting und Geotechnik werden innovative kundenspezifische Lösungen realisiert. DMT entwickelt und baut darüber hinaus Messsysteme für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und stellt Prüf- und Testprodukte her. DMT ist ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP.

PM: DMT

