Biogas: EnviTec Service unterzeichnet Kooperationsvertrag mit Global Player

Wichtiger Meilenstein für EnviTec Service

(WK-intern) – Die Service Expertise der niedersächsischen EnviTec Biogas AG ist derzeit gefragt:

„Wir freuen uns sehr verkünden zu können, dass wir für Tschechien und die Slowakei einen umfassenden Servicevertrag mit dem niederländischen Unternehmen MAN Rollo BV unterzeichnet haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, unsere Service-Expertise auch über das Biogas-Geschäft hinaus am Markt anzubieten“, sagt Hendrik van der Tol, Geschäftsführer der EnviTec Service s.r.o mit Sitz im tschechischen Velké Meziříčí.

Die niederländische Firma MAN Rollo BV ist Teil der Pon Holdings BV, einem weltweit tätigen Unternehmen mit rund 14.000 Mitarbeitern. In den Niederlanden ist Pon als Importeur und Distributor für die VW-Group und Caterpillar bekannt. Die Pon-Tochtergesellschaft MAN Rollo ist als Importeur von MAN Diesel- und Gasmotoren für die Benelux-Länder, Frankreich, Großbritannien, Irland, Dänemark, der Slowakei und Tschechien aktiv.

„Wir sind damit der einzige, offizielle MAN-Service Partner für Tschechien und die Slowakei“, erklärt van der Tol. MAN Rollo sieht die Kooperation als Teil ihrer neuen Strategie, in ein nachhaltiges Servicekonzept zu investieren und Servicekooperationen vor Ort zu gründen. Ersten Einschätzungen zufolge hat das Unternehmen etwa 100 MAN Kraftwärmekopplungsanlagen in der Region verkauft. „Hier können wir Service für Bestandsgeräte anbieten, Revisionen oder Ersatz und natürlich auch den Verkauf von Ersatzteilen“, resümiert van der Tol. „Bis Februar 2017 werden wir alle vorbereitenden Maßnahmen wie Trainings abgeschlossen haben, so dass wir ab Frühjahr 2017 unsere Service-Tätigkeit für MAN Rollo aufnehmen werden.“

Auch der Kooperationspartner zeigt sich mehr als zufrieden mit dem Vertragsabschluss: „EnviTec Biogas Service verfügt über eine sehr gute Reputation im Biogasbereich in Tschechien und der Slowakei. Die gesamte Unternehmensgruppe bietet professionellen Service zu attraktiven Kondition”, sagt Danny de Lange, Manager Sales bei MAN Rollo.

EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an. Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas mit der EnviTec Energy GmbH & Co. KG und deren hundertprozentigen Tochter EnviTec Stromkontor GmbH & Co. KG das Geschäftsfeld um die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen weltweit in 17 mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2015 erzielte EnviTec einen Umsatz von 174,9 Mio. Euro und ein EBIT von 3,4 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die EnviTec-Gruppe derzeit gut 370 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist EnviTec Biogas an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

