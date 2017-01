Masterstudiengang Gebäudeautomation bietet Fachbereiche Energie, Gebäude, Umwelt an

Akademie der Hochschule Biberach bietet neuen Masterstudiengang Gebäudeautomation an

(WK-intern) – Die Hochschule Biberach baut den Lehrschwerpunkt Gebäudetechnik aus und bietet über die Akademie der Hochschule Biberach als anerkannter Weiterbildungsträger ab März 2017 den berufsbegleitenden Masterstudiengang Gebäudeautomation an.

Für das Studienangebot kooperiert die Hochschule Biberach eng mit der Fachhochschule Münster und dem dortigen Fachbereich „Energie – Gebäude – Umwelt“.

Auf der Biberacher Seite sind Professoren der Studiengänge Energie-Ingenieurwesen sowie Energie- und Gebäudesysteme an der Vorbereitung des neuen Studienangebotes beteiligt sowie ab dem kommenden Sommersemester für das konkrete Lehrangebot verantwortlich.

Der Studiengang wurde initiiert durch den „Arbeitskreis der Professoren für Gebäudeautomation und Energiesysteme“ (AK-GAE), den Prof. Dr.-Ing. Martin Becker, Experte für MSR-Technik, Gebäudeautomation und Energiemanagement an der Hochschule Biberach als Vorsitzender leitet und in dem 18 Professoren aus 13 Hochschulen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen sind. Becker ist an der HBC verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung des neuen Masters. „Gemeinsam mit den Kollegen des Arbeitskreises und in enger Abstimmung mit dem Industrieverband VDMA-AMG haben wir ein attraktives und passgenaues Weiterbildungsangebot für die Gebäudeautomations-Branche geschaffen“, so Becker. Durchgeführt wird der berufsbegleitende Masterstudiengang von der Akademie der Hochschule Biberach; der erfahrene Weiterbildungsträger bietet bereits ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für Berufstätige an und erweitert sein Angebot damit um einen „wichtigen und attraktiven Baustein“, so Pascal Steinert, stellvertretender Geschäftsführer der Akademie der Hochschule Biberach.

Der Master-Studiengang wird Ingenieure mit einem Diplom- oder Bachelor-Abschluss wie z. B. Versorgungstechnik, Gebäude- und Energiesysteme, aber auch Elektro- und Automatisierungstechnik gezielt weiterqualifizieren, so dass sie eine ideale Grundlage für die Projektleitung in Ausführung, technischer Beratung und Vertrieb sowie Führungsaufgaben in der Gebäudeautomations-Branche übernehmen können. Der Masterstudiengang wird berufsbegleitend angeboten; nach vier Semestern schließen die Teilnehmer mit dem Abschluss Master of Engineering ab. Die Präsenz-Vorlesungen mit Laborpraktika und Seminaren werden in Blockveranstaltungen an verschiedenen Hochschulen, die Mitglied des AK-GAE sind, durchgeführt, etwa in Biberach, Münster, Erfurt, Gießen, Köln, Berlin und München. Ergänzend werden die Studierenden über innovative Lehrformate wie E-Learning, Blended-Learning und Webinare unterrichtet.

Das Angebot richtet sich an junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die bereits erste Berufserfahrungen in der Gebäudeautomation gesammelt haben. „Unsere Absolventen werden auf dem Arbeitsmarkt als Spezialisten für Gebäudeautomation stark nachgefragt“, ist sich Becker sicher. Denn das Studium führe die Teilnehmer in alle relevanten Disziplinen ein – vom Integrationsingenieur, der das Gebäude als Ganzes zu betrachten versteht, über den Systemingenieur, der interdisziplinäre Zusammenhänge erkennt, dem Energieingenieur, der Energie- und Stoffströme analysiert und optimiert, bis hin zum Betriebsingenieur, der für einen effizienten Gebäudebetrieb sorgt. „Damit“, so Becker, entwickeln sich die Absolventen zu einem „Wissensmultiplikator für ihr Unternehmen“. Führende Unternehmen der GA-Branche haben den Aufbau des Master-Konzeptes finanziell mit unterstützt und bereits ein festes Kontingent an Studienplätzen für ihre Mitarbeiter reserviert. „Die Unternehmen suchen dringend nach Qualifizierungsmöglichkeiten für ihren Nachwuchs“, weiß Pascal Steinert aus zahlreichen Gesprächen mit der Branche.

Der Masterstudiengang Gebäudeautomation beginnt erstmals zum Sommersemester 2017. Bewerbungen können ab sofort bei der Akademie der Hochschule Biberach eingereicht werden.

Weitere Informationen:

http://www.master-ga.de

http://www.akademie-biberach.de

http://www.hochschule-biberach.de

http://www.fachhochschule-muenster.de

http://amg.vdma.org

PM: HBC Hochschule Biberach

