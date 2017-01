Bürgerwerkstatt “Energieland NRW- Transformation – Energiewende “

Bürgerwerkstatt am 28. Januar 2017

(WK-intern) – Nordrhein-Westfalen war und ist Energieland. Trotz Strukturwandel gibt es nach wie vor viel Industrie in der Region, es ist die bevölkerungsreichste Gegend Deutschlands.

Daher spielt NRW eine besondere Rolle, wenn es um den Wandel hin zu neuen Formen der Energieversorgung, das Erreichen von Klimaschutzzielen oder die Weichenstellung für eine lebenswerte Zukunft für alle geht.

Die Energiewende ist in Nordrhein-Westfalen bereits in vollem Gange. Allerdings gibt es viele Menschen, die das Gefühl haben, dass diese Entwicklung an ihnen vorbeigeht. Manche halten Energiepolitik ohnehin für ein Thema für Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Viele wünschen sich aber auch mehr Mitsprache.

Am Samstag, den 28. Januar 2017 kommen deshalb in der Bürgerwerkstatt „Energieland NRW – Ihre Vision für 2030“ die Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Das Ziel: Eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln, wie eine „Wunschwende“ aussehen kann, hinter der alle stehen können. Die Energiewende braucht das Wissen der Bevölkerung. Aus ihrem Blickwinkel und mit ihren Erfahrungen wird im Workshop eine Vision von NRW im Jahr 2030 entwickelt. Wie wollen wir mit der Energiewende arbeiten, wohnen, mobil sein oder unsere Freizeit verbringen? Und mit welchen Ideen lassen sich die ersten Schritte auf dem Weg zu dieser Vision gehen, hier vor Ort in Essen?

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Essen und Umgebung sind herzlich eingeladen, die Bürgerwerkstatt durch ihre Teilnahme zu unterstützen sowie ihre eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen. Ein besonderes Vorwissen ist nicht von Nöten.

Wir freuen uns, dass Dr. Norbert Jegelka, Geschäftsführer des KWI, Kai Lipsius, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Essen, sowie ein/e Vertreter/in des Wissenschaftsministeriums NRW ebenfalls an der Bürgerwerkstatt teilnehmen werden.

Samstag, 28. Januar 2017, 12 – 17 Uhr

KWI Essen | Gartensaal | Goethestraße 31 | 45128 Essen

Anmeldung über energiezukunft-nrw@hs-bochum.de

Koordination KWI: 0201 – 7204 129

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – wir raten daher zu einer frühzeitigen Anmeldung.

Eine Veranstaltung des Virtuellen Instituts (VI) „Transformation – Energiewende NRW“.

Über das Virtuelle Institut (VI):

Die Bürgerwerkstatt ist in das sogenannte Begleitprojekt zum Virtuellen Institut (VI) „Transformation – Energiewende NRW“ eingebunden, ein Forschungsprojekt zur Unterstützung des Virtuellen Instituts. Im Virtuellen Institut bündeln verschiedene nordrhein-westfälische Forschungsinstitutionen ihre ökonomische, sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung zur Energiewende (www.vi-transformation.de). Die Bürgerwerkstatt wird als Kooperation des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) und der Hochschule Bochum (HS BO) durchgeführt.

