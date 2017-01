Großer Auftritt für die TII Group in Las Vegas

(WK-intern) – “What happens in Vegas stays in Vegas” sagt man – die CONEXPO-CON/AGG zeigt, dass dies nur teilweise zutrifft.

Von der amerikanischen Leitmesse der Bau- und Schwertransportbranche gehen regelmäßig Impulse in die ganze Welt aus.

Die TII Group stellt in Las Vegas vom 07.-11. Mai 2017 Modelle aus ihrer Highway-Produktpalette, angetriebene modulare Plattformwagen aber auch leichte, selbst angetriebene Transportlösungen vor.

Auf dem Stand G-1723 präsentiert der Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Fahrzeugen mit hydraulisch abgestützten Pendelachsen den SCHEUERLE Highway Trailer MES, den SCHEUERLE Highway Giant PB (PowerBooster), den SCHEUERLE SPMT Light und den SCHEUERLE-KAMAG K 25 SP. Roland Fischer, verantwortlicher Sales Manager für den Bereich Nordamerika bei der TII Sales, erläutert: “Mit unseren Fahrzeugen decken wir eine unerreichte Bandbreite von Transportaufgaben ab. Egal ob auf öffentlichen Straßen oder auf Werksgeländen. Für den Schwertransport auf öffentlichen Straßen bieten wir genehmigungsoptimierte Fahrzeuglösungen entsprechend der jeweiligen Zulassungsbestimmungen an, speziell für Nordamerika mit flexiblen Ausführungen für den Transit durch verschiedene Bundesstaaten und effizienten Lösungen für Leerfahrten”.

Mit dem SCHEUERLE Highway Giant PB stellt die TII Group einen Dual Lane Trailer aus, der zur effizienten Mobilisierung zusammengeklappt auf Standard-LKW verladen werden kann – eine Innovation, die von SCHEUERLE in den Markt eingeführt wurde. Das spart kostenintensive Genehmigungsprozesse ein. Die Konstruktion ermöglicht nicht nur verschiedene Fahrzeugbreiten (4,8m, 5,4m, 6m), sondern bietet auch die Möglichkeit, das Fahrzeug sicher unter Last zu verbreitern. Die Anpassung an die verschiedenen in den Bundessstaaten der USA geltenden, Vorschriften kann daher für Transittransporte einfach und wirtschaftlich mit nur einem Fahrzeug erfolgen. Um ein optimales Nutzlast-/ Eigengewichtsverhältnis zu erreichen, sind die Fahrwerke in stabiler Leichtbauweise ausgeführt. Als Verbindung zum ziehenden Fahrzeug wird ein Schwanenhals oder eine Zuggabel eingesetzt, auch Ausrüstung wie Distanz-Kuppelelemente oder Brücken können problemlos eingebunden werden. Das Herzstück des Highway Giant bildet die bewährte Pendelachstechnologie von SCHEUERLE. Die Hydraulikzylinder in den Pendelachsen bieten das größte Hubvolumen auf dem Markt, um Lasten unterfahren und aufnehmen zu können. Die SCHEUERLE Pendelachslagerung garantiert in Verbindung mit der präzise und leichtgängig arbeitenden Lenkung ein einfaches Manövrieren auch bei engen Kurvenfahrten. Beim SCHEUERLE Highway Giant PB sorgt ein Zusatzaggregat für zusätzlichen Schub während der Fahrt und ermöglicht den Einsatz als Selbstfahrer ohne Zugmaschine. So kann, unter bestimmten Umständen, eine zweite Zugmaschine während des Transports eingespart werden und die Ladung am Zielort auch bei beengten Platzverhältnissen rangiert werden.

Der ausgestellte SCHEUERLE HighwayTrailer MES (Modular Extra Strong) knüpft an die Erfolge der nicht-modularen Modelle an und vervollständigt die erfolgreiche SCHEUERLE HighwayTrailer Baureihe. Er vereint die Anforderungen zum Transport von übergroßen Lasten sowie Punktlasten auf einem einzigen Fahrzeug und ermöglicht dem Besitzer somit die Durchführung einer nie dagewesenen Vielfalt an Transportaufträgen mit nur einem modularen Fahrzeug. Der SCHEUERLE HighwayTrailer MES ermöglicht eine Konfigurierung als Sattelauflieger für alle Arten von Alltagsladungen sowie die Verbindung mit zwei Plattformwagen für extrem lange Ladungen wie z.B. einer Verteilersäule, Behältern oder einem großen Träger mit einem Gewicht bis zu 115 Tonnen. Dies ermöglicht es Transportunternehmen, bei Bedarf ihr Transportportfolio zu erweitern und gleichzeitig den SCHEUERLE HighwayTrailer MES in einer Sattelauflieger-Version für „Alltagsaufträge” zu nutzen. Diese Konstellation kann die Kosten für den Fuhrpark massiv reduzieren und eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Annahme von Aufträgen mit Sonderlängen oder sehr hohen Punktlasten.

Mit dem SCHEUERLE SPMT Light stellt die TII Group eine vielseitige Transportlösung für den innerbetrieblichen Transport aus. Hauptmerkmal der SPMT Light-Serie, die alleinig die TII Group auf dem Weltmarkt anbietet, ist die kompakte Konstruktion der Fahrzeugmodule. Erhältlich als 2- oder 4-achser gewährleistet sie optimale Flexibilität bei kleineren Transportaufgaben, wie z.B. in Produktionshallen. Nutzlasten bis 220t sind möglich. Natürlich verfügt der SPMT Light auch über die bekannten Vorteile eines traditionellen SCHEUERLE SPMT, wie z.B. der robusten Konstruktion der Drehgestelleinheiten und der elektronischen Mehrwege-Lenkung mit allen bekannten Lenkprogrammen. Auf Wunsch ist der SCHEUERLE SPMT Light mit emissionsfreiem elektrischen Antrieb erhältlich – ebenfalls eine Innvoation von Scheuerle, die 2016 dem Weltmarkt vorgestellt wurde.

Mit dem SCHEUERLE-KAMAG K25 SP stellt die TII Group in Las Vegas einen bewährten Allrounder aus dem Bereich der selbst angetriebenen, modularen Transporter vor. SCHEUERLE-KAMAG K25 H SP- und SPE- Fahrzeuge gibt es in drei, vier- oder sechsachsiger Ausführung. Sie sind die wirtschaftliche Ergänzung, um mit vorhandenen K25 H-Fahrzeugen selbstfahrende Transporteinheiten zusammenstellen zu können. Ihr Vorteil liegt dabei nicht nur in der niedrigen und robusten Bauweise, sondern auch in der ausgefeilten Steuerungstechnik. Betreiber von nicht angetriebenen K25 H-Flotten schätzen die SP- und SPE- Modelle, die mit den gezogenen Varianten problemlos kuppelbar sind. Auf diese Weise können angetriebene Verbünde für den on-site Transport zusammengestellt und damit neue Geschäftsfelder erschlossen werden können.

