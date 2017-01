38 Projektierer tragen Siegel „Faire Windenergie Thüringen“

Bundesweite Nachfrage nach Leitlinien der Servicestelle Windenergie

(WK-intern) – Das Siegel „Faire Windenergie Thüringen“ und die dazugehörigen Leitlinien für einen transparenten und bürgerfreundlichen Ausbau der Windenergie sind deutschlandweit einmalig und finden bundesweit großes Interesse.

Bereits 38 Projektierer von Windenergieanlagen haben das im März 2016 gestartete Siegel „Faire Windenergie Thüringen“ erhalten.

Das Siegel für einen fairen Ausbau der Windenergie wird an Projektierer von Windenergieanlagen vergeben die sich verpflichten, die Leitlinien der Servicestelle Windenergie der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) einzuhalten. „Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger können mit dem Ausbau der Windenergie zum Energie-Gewinner werden. Dafür ist bereits bei der Planung neuer Windanlagen eine frühzeitige und aktive Beteiligung der Menschen vor Ort durch die Projektierer nötig. Das hält die Wertschöpfung im Land und stärkt die Akzeptanz für die Energiewende“, sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund. Die Ministerin verweist darauf, dass sich mit dem Siegel ein Großteil der in Thüringen tätigen Windanlagenprojektierer zu einem transparenten und bürgerfreundlichen Ausbau der Windenergie bekennt. Zahlreiche Bundesländer und Verbände haben sich bei der Servicestelle Windenergie der ThEGA nach dem Modell erkundigt und planen ähnliche Initiativen.

Durch die direkte Beteiligung von Kommunen und kommunalen Unternehmen an Windenergieprojekten profitieren diese unter anderem von zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen. Diese Mehreinnahmen kommen den kommunalen Haushalten zu Gute und stehen unter anderem für Investitionen in ein lebenswertes Umfeld zur Verfügung. Neben den Flächeneigentümern können Bürgerinnen und Bürger durch finanzielle Beteiligungsmodelle an den Einnahmen aus der klimafreundlichen Stromproduktion beteiligt werden. Nachgefragt ist auch die Bürgersprechstunde der unabhängigen „Servicestelle Windenergie“ der ThEGA. Seit Mai 2016 konnten bereits 61 Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur Windenergie und Beteiligungsmöglichkeiten an Windenergieprojekten beraten werden.

Hintergrund

Das bundesweit einmalige Siegel „Faire Windenergie Thüringen“ wurde im März 2016 gestartet. Projektierer von Windenergieanlagen können das Siegel erhalten, wenn diese sich zur Einhaltung von Leitlinien für faire Windenergie verpflichten. Zu den Leitlinien gehören die Beteiligung aller Interessengruppen im Umfeld eines Windparks während der gesamten Projektierungsphase sowie die Sicherstellung eines transparenten Umgangs mit projektrelevanten Informationen vor Ort. Weiterhin sollen regionale Energieversorger und Kreditinstitute mit einbezogen und direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger/innen, Unternehmen und Kommunen geschaffen werden.

Seit Einrichtung der Servicestelle Windenergie bei der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur im Frühjahr 2015 fanden insgesamt 194 Beratungen von Bürgern, Kommunen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen statt. Bürgerinnen und Bürgern können die Beratungsleistungen der Servicestelle Windenergie nutzen. Weitere Informationen unter www.wind-gewinnt.de

PM: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Bürgerinnen und Bürgern können die Beratungsleistungen der Servicestelle Windenergie nutzen / Foto: HB

