In der Windenergiebranche weht ein frischer Wind:

Innovation ist unser täglich Brot! RTS Wind wird Teil des Forschungsprojektes DETHIS

(WK-intern) – Rasanter technischer Fortschritt und nicht zuletzt die Globalisierungsprozesse in der Branche erlauben keinen Stillstand.

Besonders mittelständische Firmen „segeln hart am Wind“.

Wir sind ständig gefordert neue Perspektiven und Lösungen zu entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir in den nächsten zwei Jahren in diesem dynamischen Prozess Unterstützung bekommen. Als ausgewählter Partner am Forschungsprojekt DETHIS werden wir professionell in der Entwicklung neuer Ideen unterstützt.

DETHIS – Was ist das eigentlich?

Die Abkürzung steht für “Design Thinking for Industrial Services”

Das Projekt selber beschreibt sich wie folgt: “Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Jacobs University in Bremen arbeiten gemeinsam mit sechs weiteren Partnerinnen und Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft im Forschungsprojekt „DETHIS – Design Thinking for Industrial Services“. Ziel des Verbundprojektes ist es, die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen zu steigern. Im Blickfeld sind hierbei insbesondere Unternehmen, die Dienstleistungen im Industriesektor anbieten.“

Was heißt das für uns, die RTS Wind AG, konkret?

Es bedeutet, dass RTS in den kommenden Monaten eng mit Studenten und Dozenten des Projektes zusammenarbeiten wird. In regelmäßigen Workshops wird gemeinsam an Lösungsansätzen für konkrete Fragestellungen der Firma gearbeitet. Der erste Workshop verlief bereits sehr erfolgreich.

Zum festen DETHIS-Team bei RTS zählen Herr Stefan Lücking (Prokurist), Frau Nadine Schöne (Leitung Human Resources) und Herr Jann-Heye Ksellmann (Koordinator Weiterbildung). Je nachdem welche Themen in den nächsten zwei Jahren behandelt werden, stoßen aber auch weitere Kolleginnen und Kollegen dazu und bringen sich ein. Wir freuen uns auf viele innovative Stunden zusammen mit unseren Forschungspartnern. Wir werden weiterhin regelmäßig darüber berichten.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Projektnummer 02K14A140.

Das Unternehmen

RTS Wind AG: Wir schaffen Zukunft.

– Windkompetenz seit 1997

– Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Großbritannien

– 450 Windspezialisten im europaweit im Einsatz

Die RTS Wind AG ist der internationale Spezialist für Fachpersonal im Bereich Windenergie. Die Kernkompetenzen liegen in der Errichtung und Wartung von Windenergieanlagen sowie in der Instandsetzung von Rotorblättern. 20 Jahre Erfahrung im Bereich der regenerativen Energien, gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter “im Gurt”, viele erfolgreiche On- und Offshore-Einsätze für namenhafte Kunden im In- und Ausland sind die Faktoren, die RTS zu einem gefragten Ansprechpartner der Branche machen. Auch für technische Fach- und Führungskräfte mit Branchenerfahrung oder Expertenkenntnissen, ist RTS der richtige Partner für erfolgreiche Projekte. RTS legt Wert auf hochwertig ausgestattete, qualifizierte Mitarbeiter, die mit eigenem Qualifizierungskonzept ausgebildet werden. Die RTS verfügt über ein europaweites Netzwerk mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Großbritannien.

PM: RTS Wind AG

Die RTS Wind AG ist der internationale Spezialist für Fachpersonal im Bereich Windenergie. / Pressebild

