Senvion schließt Vertrag über 14 Windenergieanlagen vom Typ Senvion MM92 in Australien

Vertrag über Lieferung von 14 Senvion MM92-Turbinen in Australien

(WK-intern) – Senvion setzt Expansionsstrategie fort

Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat seine Expansionsstrategie außerhalb Europas fortgesetzt.

Jetzt wurde mit Pacific Hydro einen Vertrag über die Lieferung, Installation und Wartung von 14 Windenergieanlagen vom Typ Senvion MM92 geschlossen. Diese kommen im Windpark Yaloak South in der Nähe von Ballan im australischen Bundesstaat Victoria zum Einsatz. Mit einer Leistung von 28,7 Megawatt (MW) wird der Windpark genug Strom für die Versorgung von rund 16.000 Haushalten in Australien erzeugen. Die Installation der Turbinen soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Chris Judd, CEO und Managing Director von Senvion Australia, sagt: “Pacific Hydro ist einer der führenden Windpark-Entwickler in Australien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit beim Projekt Yaloak South. Die Technologie von Senvion hat sich im Rahmen unserer bisherigen Erfahrungen in der Region bewährt. Mit unserem hervorragenden lokalen Team werden wir für eine optimale Leistung der Windparks sorgen.”

Robert Boyle, bei Pacific Hydro als Projektleiter für den Windpark Yaloak South zuständig, sagt: “Im Verlauf unserer langjährigen Geschäftsbeziehung haben wir bereits bei mehreren Projekten in Portland mit Senvion zusammengearbeitet.‎ Wir freuen uns, auch unser neuestes Projekt gemeinsam mit Senvion realisieren zu können.”

An den Standorten Cape Nelson North, Cape Nelson South, Cape Bridgewater und Cape Sir William Grant im australischen Bundesstaat Victoria wartet Senvion für Pacific Hydro insgesamt 74 MM82- und MM92-Windenergieanlagen. Anfang des Jahres eröffnete Senvion Australia offiziell sein neues Servicezentrum in Portland, Victoria, und verfügt damit nun über gute Voraussetzungen für die weitere Betreuung der Windparks von Pacific Hydro.

Seit Aufnahme des Betriebs in Australien im Jahr 2002 hat Senvion dort 216 Windenergieanlagen seiner Zwei-Megawatt-Baureihe mit einer kumulierten Nennleistung von knapp 440 MW installiert. Senvion Australia Pty. Ltd. bietet als regionale Tochtergesellschaft Windenergieanlagentechnologie und -lösungen von Senvion in Australien, Neuseeland und der Region Südpazifik an.

Über Senvion

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

