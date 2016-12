Senvion verlängert US-Wartungsvertrag für 95 Anlagen um 15 Jahre

Betriebs- und Wartungsverträge unterlegen Engagement für nordamerikanischen Markt

(WK-intern) – Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat die Verlängerung seiner Betriebs- und Wartungsverträge über weitere 15 Jahre für 95 Windenergieanlagen für zwei Windparks in den USA mit Everpower unterzeichnet.

Zusammen haben die Windparks eine Nennleistung von 194 Megawatt (MW) und produzieren genug Energie, um Strom für über 125.000 Haushalte zur Verfügung zu stellen. Insgesamt werden die 95 Windenergieanlagen in diesen 15 Jahren eine Leistung von 7,5 Gigawatt produzieren.

Der Windpark Howard befindet sich in Steuben County, New York, und besteht aus 27 MM92 mit 80 Metern Nabenhöhe und einer installierten Gesamtleistung von 55 MW. Die ersten 25 Turbinen wurden im Jahr 2011 installiert, zwei weitere im Jahr 2012. Die Erweiterung des Wartungsvertrags wird ab März 2017 bis 2032 gelten. Der Twin Ridges Windpark verfügt über 68 MM92 mit Nabenhöhen von teils 100 und 80 Metern, um die Erträge zu maximieren. Der 139 MW-Windpark wurde im Jahr 2012 in der Nähe der Maryland / Pennsylvania Grenze installiert. Der Wartungsvertrag wurde nun von März 2018 bis 2033 verlängert.

Helmut Herold, Geschäftsführer von Senvion Nordamerika, sagte: “Wir sind sehr stolz, die Erweiterungen dieser Verträge mit Everpower bekannt zu geben. Diese Vereinbarungen demonstrieren die laufende kooperative Partnerschaft. Senvion engagiert sich zudem in der Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, um einen wirtschaftlich und sozial positiven Effekt zu erzielen. Diesen unterstützen die geschlossenen Wartungsvertragsverlängerungen zusätzlich.” Mit Service-Teams im ganzen Land und einem Ersatzteillager in Portland, Oregon, hat Senvion USA ein starkes Betriebs- und Wartungsteam. Mit dieser Erfolgsnachricht beweist Senvion sein kontinuierliches Engagement für den US-Markt und für langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Windindustrie lokalen Gemeinschaften bietet.

Andrew Golembeski, Chief Operations Officer bei EverPower, sagte: “EverPower war mit der Leistung der Senvion Turbinen sowohl im Howard als auch im Twin Ridges Windpark bisher sehr zufrieden und wir haben ein hohes Maß an Vertrauen an das Senvion Wartungsteam. Diese Ausweitung der Verträge ist für uns sehr sinnvoll, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Senvion fortzusetzen.”

Senvion USA befindet sich in Denver, Colorado. Die US-Tochtergesellschaft von Senvion wurde im Jahr 2007 wegen der zentralen Lage von Denver für die wachsende Windindustrie im Mittleren Westen und Westen der Vereinigten Staaten gegründet. Bis heute hat Senvion USA eine installierte Leistung von 1,2 GW.

Über Senvion

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

PM: Senvion

Weitere Beiträge: