Schweizer BKW veräussert ihre Beteiligung an Groupe E

Infolge einer strategischen Neubeurteilung ihrer Beteiligungen verkauft die BKW ihren Anteil von 10% an der Group E AG.

(WK-intern) – Die beiden Parteien haben gestern eine Vereinbarung über den Verkauf abgeschlossen.

Die bis anhin von der BKW gehaltenen Aktien werden von der Groupe E sowie von verschiedenen institutionellen Anlegern übernommen.

Die Groupe E ihrerseits behält ihren 10-prozentigen Anteil an der BKW, für den die BKW nun über ein Vorkaufsrecht verfügt.

Im Rahmen der Transaktion veräussert die BKW zudem auch ihre Beteiligung an der Gommerkraftwerke AG (GKW) an die Groupe E.

Die BKW und die Groupe E beabsichtigen, die seit 1999 erfolgreich entwickelte Zusammenarbeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Diese umfasst beispielsweise das Gemeinschaftsunternehmen cc energie, das den Kundendienst der beiden Partner sicherstellt, sowie die Spontis AG, welche die Versorgung und Bereitstellung der Materialien für den Bau und Unterhalt der Verteilnetze verantwortet. Auch in den Bereichen Energieeffizienz und Elektromobilität werden die BKW und die Groupe E weiterhin zusammenarbeiten.

Groupe E in Kürze

Groupe E ist ein führendes Schweizer Energieunternehmen und ein Vertrauenspartner für seine Kunden. Der konzerneigene Produktionspark (Eigenbesitz und Beteiligungen) besteht aus Wasser- und thermischen Kraftwerken, die fast die Hälfte der jährlich verkauften 3 TWh produzieren. Über rund dreissig Fernwärmenetze beliefert das Unternehmen seine Kunden zudem mit mehr als 120 GWh Wärme pro Jahr. Zusammen mit seinen Tochterunternehmen bietet es eine umfassende Palette an Energieprodukten und -dienstleistungen in ganz unterschiedlichen Bereichen an: elektrische Anlagen, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Elektromobilität, Engineering und elektrische Haushaltsgeräte. Groupe E beschäftigt über 1400 Mitarbeitende, darunter 160 Lehrlinge.

BKW Energie AG

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt gegen 5’000 Mitarbeitende. Dank der vielfältigen Kompetenzen, die sie unter einem Dach vereint, bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende und massgeschneiderte Dienstleistungen an. Sie plant, baut und betreibt Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private und die öffentliche Hand. Die BKW Gruppe bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an – von Bautechnologien über Infrastrukturtechnik bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen für erneuerbare Energien sowie klassischen Multiutility-Infrastrukturdienstleistungen.

Die Namenaktien der BKW AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, sowie an der BX Berne eXchange kotiert.

PM: BKW Energie AG

Weitere Beiträge: