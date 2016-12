6,3 Millionen Sperrandrohungen

(WK-intern) – Zahl der Stromsperren steigt 2015 auf Höchstwert

Die Zahl der Stromsperren bei privaten Haushalten ist 2015 auf den Höchstwert von 359.319 Fällen gestiegen.

Gemäß Stromgrundversorgungs-Verordnung hat ein Stromanbieter das Recht, die Versorgung zu unterbrechen, sobald der Kunde mit mindestens 100€ in der Kreide steht. So eine Stromsperre muss vorher angemahnt und angekündigt werden. 2015 wurden Sperrungen bei einem Rückstand von durchschnittlich 119€ angedroht [2014: 121€].

6,3 Mio. Sperrandrohungen – Jeder siebte Anschluss

Von den knapp 6,3 Millionen Sperrandrohungen der Stromlieferanten gegenüber ihren Kunden führten fast 25% zu einer Beauftragung des Netzbetreibers zur Durchführung dieser Unterbrechung. Bei 359.319 Anschlüssen wurde der Strom letztendlich auch abgestellt. Dies entspricht einer Quote von 0,9% aller Haushaltskunden in Deutschland. Geschätzte 10% der Unterbrechungen sind Mehrfachsperrungen beim selben Kunden. Für die Durchführung einer Sperrung berechneten die Netzbetreiber durchschnittlich 49€, für die Wiederherstellung der Versorgung wurden im Schnitt 52€ in Rechnung gestellt.

Seit 2011 ist ein Anstieg bei den Stromsperren um 12,7% zu verzeichnen. Als Hauptgrund für die immer größere Zahl der Unterbrechungen wird der stark gestiegene Strompreis vermutet, der im selben Zeitraum 14,2% zugelegt hat. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Kosten für die 40,4 Millionen deutschen Privathaushalte beinahe verdoppelt.

Entwicklung der Strompreise und Anzahl der Stromsperren. Nicht nur die Strompreise klettern nach oben, auch die Anzahl der Stromsperren ist seit 2011 um 12,7% gestiegen. Jeder 7. Anschluss bekam eine Stromsperrandrohung. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Strompreise um 14,2%.

Datenquelle: Monitoringbericht 2016 Bundesnetzagentur

