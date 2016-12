Erfolgreiches Jahr für Hailo Wind Systems

Hailo Wind Systems blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seit seiner Gründung zurück:

(WK-intern) – In dem Umsatzplus von mehr als 10 Prozent sowohl in Deutschland als auch auf den internationalen Märkten spiegelt sich die hohe Relevanz wider, die die Windenergiebranche Sicherheitsaspekten bei der Wartung von Windenergieanlagen beimisst.

Aufgrund der positiven Entwicklung wurde der Personalbestand in Deutschland signifikant erhöht.

„Mit durchdachten Produkten und geprüfter Technik sorgen wir dafür, dass Servicetechniker bei der Wartung und Prüfung von Windenergieanlagen in einem sicheren Umfeld arbeiten können“, sagt Christopher Bahl, Marketing Hailo Wind Systems.

„2016 war für uns nicht nur ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr – wir haben gleichzeitig mit neuen Produkten und einer Vereinheitlichung der verschiedenen Tochtergesellschaften die Weichen für die Zukunft gestellt.“

Ein Highlight für Hailo Wind Systems war die Messe Wind Energy in Hamburg. Dort zeigte das Unternehmen zahlreiche Innovationen für die internationale Windkraftbranche. Anhand eines fast 5,5 Meter hohen, multifunktionalen Schulungsturms wurden die Neuentwicklungen des Jahres in der Praxis anschaulich gezeigt: fünf Leiterwege mit unterschiedlichen Steigschutzsystemen und gleich zwei neue Steighilfen, darunter auch der neue „E-Lift“. Dieser reduziert den Aufwand beim Aufund Abstieg in Windkraftanlagen um 50 Prozent – und sorgt damit dafür, dass mehr Anlagen in der gleichen Zeit gewartet werden können.

„Die Resonanz auf unseren Messeauftritt in Hamburg war phänomenal“, so Christopher Bahl. „Im kommenden Jahr werden wir unsere Messeaktivitäten verdoppeln.“ 2017 wird Hailo Wind Systems seine Produkte und Services erstmals in Indien und Japan zeigen – und so das internationale Wachstum weiter vorantreiben.

PM: Hailo Wind Systems

HailoWS_E-Lift / Pressebild

Weitere Beiträge: