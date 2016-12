a2-solar liefert weltweit einmaliges Solarsystem für den Volvo Supertruck

Zusammen mit Volvo Group North America (Greensboro, NC, USA) hat a2-solar ein spezielles Solarsystem für den Volvo Supertruck entwickelt, welcher im September 2016 als neues Truck-Konzept der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

(WK-intern) – Die beiliegenden Bilder zeigen die besonderen Technologien.

Mit einer sphärischen Wölbung von mehr als 40cm über eine Fläche von 2,5m x 1,3m (also nicht nur einer 2-dimensionalen Biegung) ist es das bislang größte und leistungsstärkste Modul in einem Truck.

Im Solarmodul ist ein Batterieladungs- und parallel ein Belüftungssystem verschaltet.

Beide Systeme arbeiten elektrisch in einer speziellen „Direktverschaltung“ – also ohne zusätzliche Elektronik, was ebenfalls weltweit ein Novum ist.

„Wir sind wirklich stolz auf dieses zukunftsweisende System“, kommentiert Reinhard Wecker, der Geschäftsführer der a2-solar, diesen Erfolg. Beim Volvo Supertruck Konzept konnte die Transporteffizienz um 88% verbessert und Kraftstoffersparnisse von bis zu 70% realisiert werden. Bei ersten Fahrtests schaffte der Riese sogar mehr als 100km bei einem Verbrauch von weniger als 20l.

PM: a2-solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH

Weitere Beiträge: