WindSeeG verbessert Perspektiven der Offshore-Windenergie

AGOW: Änderungen im Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) verbessern die Perspektiven der Offshore-Windenergie.

(WK-intern) – Diese Woche haben Bundestag und Bundesrat im Zuge der Beschlüsse zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung auch über Änderungen im WindSeeG abgestimmt.

In wesentlichen Teilen des Gesetzes konnten die Perspektive der Offshore-Windenergie verbessert werden.

Dies gilt besonders im Hinblick auf zukünftige Entlastung der Stromkunden. Auch bedingt durch den konstruktiven Dialog zwischen der AGOW und politisch Verantwortlichen, konnte etwa die zulässige Betriebsdauer von Offshore-Windenergieanlagen von 20- auf 25 Jahre verlängert werden. Dies hat zur Folge, dass für die Ausschreibungen für Offshore-Wind im kommenden Frühjahr niedrigere Gebote zu erwarten sind und somit eine real niedrigere Belastung für die Verbraucher entsteht.

„Die Betreiber von Offshore-Windparks versprechen sich durch die Änderungen im WindSeeG und den daraus resultierenden Preissenkungen eine Steigerung der Akzeptanz von Offshore-Windenergie und eine Verbesserung der zukünftigen Perspektive für ihren Ausbau“, sagt Uwe Knickrehm, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e.V..

Die Offshore-Windenergie konnte in den letzten Jahren bereits eine enorme Steigerung der Kosteneffizienz verzeichnen. Bei dem von Vattenfall in der dänischen Ostsee entwickelten Windpark Kriegers Flak wird der erzeugte Strom zukünftig mit nur 4,9 ct/kWh vergütet werden (zum Vergleich: das kürzlich aufgeschobene, neue Atomkraftwerk Hinkley Point in Großbritannien wurde mit 9,3 ct/kWh geplant). Auch in Deutschland werden für die Ausschreibungsrunden in 2017 und 2018 erhebliche Preissenkungen erwartet.

