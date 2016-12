deanGruppe erhält Baugenehmigung für Windpark Giersberg Ost – Baubeginn ist für Januar 2017 geplant

Noch rechtzeitig vor Jahresende hat die deanGruppe die Bau- und Betriebsgenehmigung für den Windpark Giersberg Ost (Gemeinde Flecken Langwedel im Landkreis Verden, Niedersachsen) erhalten.

(WK-intern) – Damit kann der Bau des mit fünf Anlagen geplanten Windparks sofort zu Beginn des Jahres 2017 beginnen.

Das Projekt wurde bereits bei der Bundesnetzagentur registriert.

Es werden fünf moderne Anlagen vom Typ Enercon E101, mit 101 Metern Rotordurchmesser, einer Nabenhöhe von 149 Metern, einer Gesamthöhe von 199,5 Metern und einer Nennleistung von 3,05 MW errichtet. Die Jahresleistung wird je Anlage 8.200.000 kWh betragen. Der gesamte Park kann 41.000 MWh Strom erzeugen und damit rein rechnerisch 10.250 Vier-Personen-Haushalte versorgen.

„Seit 2002 arbeiten wir an diesem Projekt. Es gab verschiedene Anläufe, doch erst jetzt wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen“ erläutert Dr. Alexander Jäger-Bloh, Geschäftsführer der deanGruppe. Mit Ausdauer und Visionen sowie dem Schulterschluss aller Beteiligten sei es auch mit sehr langem Vorlauf möglich, Erfolg zu haben, betont er.

Bürger, die im Großraum des neuen Windparks zuhause sind, sollen an dem Projekt teilhaben können. Derzeit steht die deanGruppe, die den Windpark errichten und betreiben wird, in Verhandlungen mit einer Energie-genossenschaft, um es Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, sich direkt an der dezentralen Energieanlage zu beteiligen und dadurch selbst Teil der Energiewende zu werden.

www.deangruppe.de

PM: deanGruppe

deanGruppe erhält Baugenehmigung für Windpark Giersberg Ost / Pressebild

