BayWa r.e. übernimmt technische Betriebsführung von fünf Solaranlagen

BayWa r.e. erweitert Partnerschaft mit KGAL und stärkt O&M-Geschäft in Spanien

(WK-intern) – Mit der Übernahme von Mandaten zur technischen Betriebsführung von fünf Solaranlagen in Spanien stärkt BayWa r.e. das O&M-Geschäft auf der Iberischen Halbinsel.

Mit dem Abschluss setzt das Unternehmen die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Asset- und Investmentmanager KGAL in Europa fort.

Die Solaranlagen befinden sich an verschiedenen Standorten an der Ost- und Südwestküste des Landes.

Matthias Taft, Energievorstand der BayWa AG, begrüßt das für das spanische Service-Geschäft positive Signal und hebt die Bedeutung von Erfahrung und Kompetenz im internationalen Erneuerbaren-Markt hervor: „Wir freuen uns, mit diesem Abschluss die Partnerschaft mit der KGAL intensivieren zu können. Die weltweite Erfahrung und Kompetenz von BayWa r.e. sind von besonderem Vorteil für Unternehmen wie die KGAL, die einen langfristigen Geschäftspartner suchen, der international zuverlässig und auf hohem Niveau Service-Dienstleistungen erbringen kann.“

BayWa r.e. betreibt und wartet für die KGAL damit bereits über 260 MW Wind- und Solarenergie-Assets in Deutschland, Frankreich und Spanien. „Wir arbeiten mit BayWa r.e. seit vielen Jahren europaweit bei diversen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zusammen. Die internationale Kompetenz von BayWa r.e. und unsere langfristig angelegte Partnerschaft bedeuten, dass wir weltweit von konsistenten und wertschöpfenden Dienstleistungen profitieren. Wir freuen uns, nun auch bei diesen fünf Solaranlagen in Spanien mit BayWa r.e. zusammenzuarbeiten“, so Guy Friedgen, Leiter Assetmanagement Infrastruktur bei der KGAL Investment Management GmbH & Co KG.

Weltweit betreut die BayWa r.e. Gruppe derzeit über 2 GW Anlagenkapazität in den Bereichen Wind und Solar.

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit über 1.000 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Muttergesellschaft BayWa AG ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau.

