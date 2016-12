6 kWh Powerball Stromspeicher entspricht dem Wunsch vieler Deutscher Kunden

Powerball Speicher ab sofort auch mit 6 kWh Kapazität

(WK-intern) – Die Schweizer Powerball-Systems AG liefert ab sofort auch Speicher mit einer nutzbaren Kapazität von 6 Kilowattstunden (kWh).

Damit entspricht der Hersteller insbesondere dem Wunsch vieler Deutscher Kunden nach einer geringeren Speicherkapazität.

Die Powerball-Systems AG liefert ab sofort ihre Stromspeicher neben den Kapazitäten 3,5 kWh und 8 kWh auch mit einer Kapazität von 6 kWh aus. Mit den 6 kWh-Speichern kommt das Schweizer Unternehmen dem Wunsch vieler Deutscher Kunden nach einem Speicher mit kleiner Kapazität entgegen. „Vor allem bei der Erweiterung der Kapazität macht sich eine kleinere kWh-Zahl bemerkbar, da passen die einzelnen Erweiterungsschritte mit 6, 12, 18, 24 kWh oft besser zum Bedarf eines deutschen Haushaltes oder Gewerbe als in der Schweiz.

„Als Schweizer Hersteller hatte unser Standardspeicher bisher 8 kWh. Das passt für den Markt der Alpenrepublik. Viele Schweizer haben einen höheren Strombedarf, weil hier auch gerne das Brauchwasser elektrisch erwärmt wird. In Deutschland liegt der Bedarf im Einfamilienhaus niedriger, da sind Kapazitätsschritte von 8 kWh zu groß“ erklärt der Inhaber der Powerball-Systems AG, Mathias Grässl, die Entscheidung Powerball Stromspeicher mit geringerer Kapazität anzubieten.

An den Eigenschaften der Powerball Speicher ändert sich nichts. Sie sind nach wie vor frei kombinierbar und skalierbar in Leistung und Kapazität. Sie können jederzeit erweitert werden, auch noch nach Jahren. Wie ihre größeren Brüder werden die 6 kWh-Speicher in der Schweiz produziert und mit Schweizer Qualitätskomponenten ausgestattet.

Die 6 kWh-Speicher sind ab sofort über die Powerball-Fachpartner zu beziehen.

Über Powerball Systems AG

Die Powerball Systems AG ist Anbieter von Systemlösungen für Erneuerbare Energien in Kombination mit Energiespeichern aus eigener Entwicklung und Produktion. Nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit gründete der Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl im Mai 2016 die Powerball Systems AG in Solothurn in der Schweiz. Mit seiner langjährigen Erfahrung im elektrischen Gerätebau und in den erneuerbaren Energien hat er mit seinem Team einen sicheren, zuverlässigen und einfach zu installierenden Stromspeicher am Markt platziert, der in Kapazität und Leistung zeitlich unbegrenzt skaliert und erweitert werden kann. Markenzeichen des Unternehmens ist der kleinste Speicher im Portfolio, der rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat. Die Powerball Energiespeicher sind sicher, zuverlässig und zu 100 Prozent recycelbar.

PM: Powerball Systems AG

Foto: Mathias Grässl auf dem neuen Powerball-Speicher

