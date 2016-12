WFW berät PNE WIND AG bei dem Verkauf eines 142 MW Windpark-Portfolios an Tochtergesellschaft von Allianz Global Investors

(WK-intern) – Die internationale Wirtschaftskanzlei Watson Farley & Williams („WFW“) hat die PNE WIND AG („PNE“) bei dem Verkauf von 80 Prozent eines 142 MW Windpark-Portfolios an einen von Allianz Global Investors GmbH („AllianzGI“) verwalteten Fonds beraten.

Mit einem Unternehmenswert von mehr als EUR 330 Mio. ist die Transaktion der größte Windparkverkauf der Unternehmensgeschichte von PNE.

Die verbleibenden 20 Prozent des Windpark-Portfolios behält PNE und sichert sich langfristig nachhaltige Erträge in zweistelliger Millionenhöhe aus dem laufenden Betrieb und dem ebenfalls bei PNE verbleibenden Betriebsmanagement der Windparks. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Fonds auch eine Option auf einen weiteren 10 MW Windpark, der sich noch im Genehmigungsverfahren befindet. Der in dem Windpark erzeugte Strom deckt den durchschnittlichen Jahresbedarf von rund 125.000 Haushalten. Der Vollzug des Erwerbs steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt einer laufenden kartellrechtlichen Prüfung deren Abschluss noch in diesem Jahr erwartet wird.

Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert sowohl Onshore- als auch Offshore-Windparkprojekte. Bisher hat die PNE WIND-Gruppe bereits Windparks mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 2.000 MW erfolgreich projektiert. Bei dem Käufer handelt es sich um eine Gesellschaft des Energie und Infrastrukturfonds Allianz Renewable Energy Fund II, der von AllianzGI verwaltet wird.

PNE wurde federführend vom Hamburger Corporate/Energy Partner Dr. Malte Jordan beraten. Unterstützt wurde er von den Hamburger Partnern Dr. Christine Bader (Kartellrecht), Dr. Andreas Wiegreffe (Employment) und Gerrit Bartsch (Tax). Des Weiteren berieten der Senior Associate Dr. Wolfram Böge (Corporate/Energy, Hamburg, gemeinsame Federführung) sowie die Associates Dr. Nicolaj Faigle (Tax, Hamburg), Dr. Matthias J. Annweiler und Christian Schindler (beide Corporate/Energy, Hamburg).

Dr. Jan Messer (Rechtsabteilungsleiter) und Eva Schweikardt (Stellvertretende Rechtsabteilungsleiterin) berieten PNE bei dieser Transaktion als In-House Counsel.

Der federführende Partner Dr. Malte Jordan sagt: „Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Mandantin PNE WIND AG bei dieser wegweisenden Transaktion begleiten zu können. Der reibungslose Ablauf dieser anspruchsvollen Transaktion basiert vor allem auf der langfristigen und routinierten Zusammenarbeit der beteiligten Parteien. Die Transaktion belegt ein weiteres Mal den Trend zu größeren Portfolio-Transaktionen im Bereich Onshore-Windenergie und unsere führende Position in diesem Markt.“

PM: Watson Farley & Williams

Weitere Beiträge: