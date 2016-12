Die HUSUM Wind, Mutter aller Windmessen, begleitet die deutsche Windbranche seit ihren Anfängen

RAIKESCHWERTNER macht ordentlich Wind

(WK-intern) – Agentur betreut ab sofort wichtigste nationale Fachmesse HUSUM Wind

Seit 2014 findet die Messe im zweijährigen Wechsel mit der Partnermesse WindEnergy Hamburg statt und bringt sich seitdem erfolgreich als zentrale Messe für den nationalen Markt in Position.

RAIKESCHWERTNER betreut zukünftig die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die HUSUM Wind 2017. Der Fokus liegt auf der themengetriebenen Pressearbeit, der Rundum-Betreuung des Pressezentrums und dem Social-Media-Management. Die Agentur berät die Messe Husum & Congress GmbH zudem strategisch bei der Profilierung und nachhaltigen Etablierung als wichtigste Windmesse für den deutschen Markt. RAIKESCHWERTNER setzte sich in einer Ausschreibung gegen mehrere Wettbewerber durch. Betreut wird der neue Kunde durch das Team Energie und Umwelt, das langjährige Expertise in der Kommunikation für Kunden aus der Energiewirtschaft hat.

HUSUM Wind

Die HUSUM Wind wird nächstes Jahr vom 12. bis 15. September im Windpionierland Schleswig-Holstein an der deutschen Nordseeküste ausgerichtet. Sie steht für intensiven Branchenaustausch, deutsche Spitzentechnologie und praxisorientierten Mehrwert. 2017 werden rund 650 Aussteller aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern sowie 18.000 Besucher erwartet. Das Spektrum der Aussteller umfasst das Who is Who der Windbranche im deutschsprachigen Raum, von den großen Anlagenherstellern wie Senvion, Vestas, Siemens und Nordex über Energieversorger und Netzunternehmen bis hin zu Beratungs-, Wartungs- und Zulieferunternehmen.

Weitere Informationen unter husumwind.com

Über RAIKESCHWERTNER GmbH

RAIKESCHWERTNER GmbH ist eine Kommunikationsagentur für das strategische Management komplexer Kommunikationsaufgaben. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg berät Kunden in allen Fragen der internen und externen Kommunikation sowie der dafür notwendigen Organisation und Prozesse. Der Branchenfokus der Agentur liegt auf den Bereichen Energie und Umwelt, Immobilien und Infrastruktur, Tourismuswirtschaft und Maritime Wirtschaft. Geschäftsführende Gesellschafter sind Wolfgang Raike und Alexander Schwertner. Die Agentur ging im November 2013 aus der seit 2001 bestehenden RAIKE Kommunikation GmbH hervor. Weitere Informationen unter www.raikeschwertner.de

PM: RAIKESCHWERTNER GmbH

Die Wind-Elfe auf der Husum WindEnergy / Foto: HB

Weitere Beiträge: