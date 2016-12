swb erhält Baugenehmigung für Windpark in Essel mit vier VESTAS-Anlagen

swb wird im Landkreis Stade, Samtgemeinde Fredenbeck, Ortsteil Essel vier Windkraftanlagen errichten.

(WK-intern) – Die Baugenehmigung hat swb CREA, Tochtergesellschaft für regenerative Energieanlagen, am Freitag, den 9.12.2016 erhalten.

Die Anlagen vom Typ VESTAS Typ V112 werden eine Gesamtnennleistung von 13,2 Megawatt (MW) bei Nabenhöhen von 140 Metern aufweisen.

Der Rotordurchmesser beträgt 112 Meter. Die erzeugte elektrische Energie wird in das 110kV-Netz der Avacon AG, über ein eigens neu errichtetes Umspannwerk, eingespeist.

Die geplante Fertigstellung soll im September 2017 erfolgen.

Im Vorfeld der Genehmigung wurden umfangreiche Gutachten zur Schallemission, Schattenwurf und Eisabwurf, sowie für Natur- und Umweltschutzbelange erarbeitet, geprüft und anerkannt. Die vorbereitenden Bauarbeiten sollen Anfang 2017 beginnen. “Diese Windfläche ist für swb CREA ein großes und wichtiges Projekt, das wir von Anfang an selbst entwickelt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr die Genehmigung erhalten haben und damit einen weiteren wichtigen Schritt zum Ausbau der erneuerbaren Energien im swb Konzern gehen können. Das ist für alle an dem Projekt beteiligten Kollegen eine schöne Bestätigung zum Jahresende”, kommentiert swb CREA-Geschäftsführer Stefan Weber. Die Windkraftanlagen sollen ab Herbst 2017 jährlich etwa 40 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was auf Bremer Verhältnisse gerechnet für rund 16.000 Haushalte den Jahresverbrauch sichert und rund 13.000 Tonnen CO 2 pro Jahr einspart. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 20 Millionen Euro.

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien hat sich der swb-Konzern ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis 2030 soll die installierte Leistung der Erneuerbaren verdoppelt werden. Bereits jetzt ist swb in wegweisenden Projekten engagiert. Einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau wird die Windkraft leisten. Das Tochterunternehmen swb CREA entwickelt für swb das Geschäftsfeld Windenergie.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen von swb finden Sie im Internet unter den folgenden Link:

https://www.swb-gruppe.de/verantwortung/swb-und-umwelt/erneuerbare-energien.php

swb AG

Die swb CREA GmbH ist das Kompetenzzentrum der swb-Gruppe für regenerative Energieerzeugung aus Wind, Biomasse, Wasserkraft und Sonnenenergie. swb CREA plant, entwickelt, baut und betreibt vor allem Windenergieanlagen im Onshore-Bereich und Biogasanlagen auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen in Norddeutschland.

Weitere Beiträge: