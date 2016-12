Siemens baut Windpark mit 17 Turbinen in Südkorea auf

Siemens Wind Power mit Onshore-Windkraftwerk in Südkorea beauftragt

60,6 Megawatt starkes Projekt entsteht in Provinz Gyeongsangbuk

17 direkt angetriebene Anlagen bestellt, darunter neues Modell SWT-3.6-130

Zweites Projekt mit Kunde SK D&D Co., Ltd.

(WK-intern) – Siemens Wind Power hat einen Auftrag über 17 direkt angetriebene Windenergieanlagen für das Onshore-Windkraftwerk Uljin in der Provinz Gyeongsangbuk an der Ostküste Südkoreas erhalten.

Kunde ist dabei erneut die Gesellschaft SK D&D Co., Ltd., ein koreanischer Entwickler von Bau- und Erneuerbaren Energie-Projekten.

Der Vertrag umfasst Lieferung und technische Unterstützung bei der Installation von 16 Anlagen des neuen Typs SWT-3.6-130 auf unterschiedlichen Türmen mit Nabenhöhe zwischen 85 und 115 Metern und einer SWT-3.0-108 auf einem 71-Meter-Turm. Siemens übernimmt darüber hinaus die Instandhaltung im Rahmen eines Vollwartungsvertrags mit zehnjähriger Laufzeit. Eingeschlossen sind dabei auch die digitalen Monitoring- und Ferndiagnoseleistungen des Unternehmens.

Uljin ist bereits das zweite Projekt, das SK D&D in Südkorea mit Siemens Wind Power realisiert. Bereits 2014 nahmen beide Unternehmen den 30-Megawatt-Windpark Gasiri nahe der gleichnamigen Stadt in der Provinz Jeju-do in Betrieb. Aufgrund des bergigen Standorts nahe der Küste in der Provinz Gyeongsangbuk kommen bei dem neuen Projekt zwei unterschiedliche Anlagentypen und vier unterschiedliche Turmhöhen zum Einsatz. Neben der drei Megawatt starken SWT-3.0-108 mit ihrem 108-Meter-Rotor wurden 16 Anlagen des neuesten Typs SWT-3.6-130 gewählt. Diese Anlage der Windklasse IEC II wurde speziell für mittlere Windstärken entwickelt. Sie leistet 3,6 Megawatt, ihr Rotordurchmesser liegt bei 130 Metern. Der Aufbau der Anlagen soll im Frühjahr 2018 beginnen, im Spätsommer soll das Kraftwerk in Betrieb gehen. Es wird dann rund 35.000 Haushalte mit sauberem Windstrom versorgen.

“Wir sind stolz, dass uns SK D&D für dieses zweite Projekt in Südkorea erneut als Partner gewählt hat”, sagt Thomas Richterich, CEO Onshore bei Siemens Wind Power. “Das Windkraftwerk Uljin ist ein sehr wichtiges Projekt für uns, denn es steht zugleich für die Produktpremiere unserer neuesten direkt angetriebenen Anlagen im koreanischen Markt.”

Siemens Wind Power liefert 16 Windenergieanlagen des neuen Typs SWT-3.6-130 für das Windkraftwerk Uljin an der Ostküste Südkoreas. / Pressebild

