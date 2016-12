Fahrplan für Unternehmensnachfolge entwickelt

Bis 2018 suchen 620 000 deutsche Unternehmen mit etwa vier Millionen Beschäftigten eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.

(WK-intern) – Das ist das Ergebnis einer Studie, die KfW Research Mitte diesen Jahres vorlegte.

Ein Forschungsteam des Instituts für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen (EMF-Institut) der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin hat einen Nachfolge-Fahrplan entwickelt, der Unternehmen helfen soll, die Übergabe an ein neues Management besser planen und steuern zu können.

Der Fahrplan zeigt einen typischen Verlauf der Nachfolge anhand von Stationen auf, die alle Beteiligten ansteuern müssen. Die Reise führt durch die vier Zonen Information und Bestandsaufnahme, Analyse und Strategie, Konzept und Geschäftsplan und Umsetzung und Übertragung. Drei verschiedene Richtungen stehen zur Auswahl: Übergabe, interne Übernahme und externe Übernahme. Für alle drei Routen der Nachfolgeplanung gibt es zu jeder Station passgenaue Hinweise und Tipps, verständlich und optisch ansprechend aufbereitet. Zudem finden sich Hinweise, an welcher der Stationen sich eine zusätzliche externe Beratung empfiehlt, und ein Zeitplan. Der Nachfolge-Fahrplan ist sowohl für Abgebende, als auch für Übernehmende konzipiert und soll bald auch in weiteren Sprachen, zum Beispiel auf Englisch und Türkisch, vorliegen.

Das neue Instrument ist Teil des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Forschungsprojektes ICON – Innovativer Content zur Unternehmensnachfolge, unter Leitung von Prof. Dr. Birgit Felden, Professorin für Mittelstand und Unternehmensnachfolge an der HWR Berlin. Die Hochschule setzt seit vielen Jahren einen Forschungsschwerpunkt auf Entrepreneurship, Unternehmensgründung und -nachfolge und bietet spezielle Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau, ein MBA-Programm und eine Summer School an.

Weitere Informationen zum Nachfolge-Fahrplan sowie zu regionalen Ansprechpartnern und Vermittlungsbörsen unter

www.nachfolge-in-deutschland.de und unter www.emf-institut.org.

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist mit über 10 000 Studierenden eine der großen Hochschulen für angewandte Wissenschaften– mit ausgeprägtem Praxisbezug, intensiver und vielfältiger Forschung, hohen Qualitätsstandards sowie einer starken internationalen Ausrichtung. Das Studiengangsportfolio umfasst privates und öffentliches Wirtschafts-, Verwaltungs-, Rechts-, und Sicherheitsmanagement sowie Ingenieurwissenschaften in insgesamt mehr als 50 Studiengängen auf Bachelor-, Master- und MBA-Ebene. Die HWR Berlin unterhält aktuell rund 160 aktive Partnerschaften mit Universitäten auf allen Kontinenten und ist Mitglied im Hochschulverbund „UAS7 – Alliance for Excellence“. Als eine von Deutschlands führenden Hochschulen bezüglich der internationalen Ausrichtung von BWL-Bachelorstudiengängen belegt die HWR Berlin Spitzenplätze im deutschlandweiten Ranking des CHE Centrum für Hochschulentwicklung und nimmt auch im Masterbereich vordere Plätze ein. In einer Umfrage von DEUTSCHLAND TEST ist die Hochschule im Weiterbildungsbereich 2016 als „BESTE Business School“ bewertet worden. Die HWR Berlin unterstützt die Initiative der Hochschulrektorenkonferenz „Weltoffene Hochschulen – Gegen Fremdenfeindlichkeit“.

PM: Institut für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen der HWR Berlin

Grafik: Nachfolge-Fahrplan

