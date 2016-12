Interviewreihe, was ist Repowering?

Das Repowering ist in Deutschland die übliche Bezeichnung für den vollständigen Austausch alter Windenergieanlagen gegen Modelle der neuesten Generation – so weit, so klar.

(WK-intern) – Dennoch bleibt es eine umfangreiche Aufgabe, die gut geplant und durchgeführt werden will.

Was also ist Repowering wirklich und was steckt genau dahinter?

Dieser Frage ging das Windenergie-Portal wind-turbine.com-TV einmal etwas näher auf den Grund und befragte dazu Jens Kück, Head of Repowering bei Vestas in einer kleinen Interviewreihe.

Repowering: Knappe Standorte neu nutzen

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde die Windenergie in Deutschland von Jahr zu Jahr immer stärker ausgebaut – und damit auch das Angebot an Standorten immer knapper. Die Windenergieanlagen aus den Boomjahren haben inzwischen ein Alter erreicht, in welchem ein Repowering sehr lukrativ sein kann: Sie sind wirtschaftlich abgeschrieben, doch technologisch längst nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dies erleichtert vielen Betreibern die Entscheidung, ob Sie eher steigende Wartungs- und Betriebskosten für ihre Altanlagen in Kauf nehmen oder auf die neueste Windenergieanlagen-Technologie setzen und die Unterstützung eines Repowering-Experten in Anspruch nehmen möchten.

Ähnlich aufwändig wie ein Neubau

Das Thema Repowering ist aufgrund der derzeit hohen Anzahl ersetzbarer Anlagen zwar sehr aktuell, doch wirklich neu ist es nicht: „Wir haben die ersten Repowering-Projekte Anfang der 2000er gesehen und seit 2010 wachsen die jährlichen Zubauraten von Repowering-Projekten nahezu stetig.“, so Jens Kück, Repowering-Leiter bei Vestas Deutschland. In 2015 machte das Repowering immerhin rund 15 Prozent an der neuinstallierten Windleistung in Deutschland aus.

Die Maßnahmen sind jedoch nahezu so aufwändig, wie ein Neuprojekt – schließlich gelten dieselben planungs- genehmigungsrechtlichen Anforderungen und neben dem Aufbau der neuen Windenergieanlagen müssen die Altanlagen zudem noch zurückgebaut werden. Für diese lassen sich auf dem Gebrauchtmarkt häufig noch attraktive Erlöse erzielen.

Welche Potenziale aus einem Standort ausgeschöpft werden können und welche Vorteile das Repowering mit sich bringt können Sie im Magazin von wind-turbine.com in der vollständigen Version nachlesen. Hier erwarten Sie in den kommenden Wochen außerdem weitere Artikel der Themenreihe rund um das Repowering!

PM: wind-turbine.com

Video: wind-turbine.com-TV

