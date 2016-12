100 Prozent sichere, kostengünstige und umweltverträgliche regenerative Energie im Norden

Der Norden wird zur Blaupause für die Energiewende im Industrieland

(WK-intern) – „Wir verbinden erneuerbare Energie aus Schleswig-Holstein mit der Hamburger Industrie und zeigen, wie der Norden Deutschlands zu 100 Prozent sicher, kostengünstig und umweltverträglich durch regenerative Energie versorgt werden kann.

Das Erneuerbare Kraftwerk von ARGE Netz und die Echtzeit-Kommunikation sind Grundlage und Treiber der neuen Energiewelt“, betont Dr. Grundmann anlässlich des Startes des SINTEG-Großprojektes „NEW 4.0“.

„NEW 4.0 wird die Blaupause, wie ein Industrieland zuverlässig auf Basis von erneuerbaren Energien und smarter IT versorgt werden kann“, erklärt Dr. Martin Grundmann, Geschäftsführer der ARGE Netz GmbH & Co. KG. Schleswig-Holstein als erneuerbarer Energielieferant und Hamburgs Industrie und Haushalte als Großverbraucher werden zu einer digitalisierten EnergieGesamtregion verknüpft. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es, eine hundertprozentige Versorgung durch Erneuerbare und 50-70% Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen. „Das Erneuerbare Kraftwerk (EEKW) von ARGE Netz bildet hierbei eine zentrale Plattform und Datenschnittstelle für die Koordination und das Management der digitalen Kommunikation von dezentralen Erzeugungsanlagen und Verbrauchern, aber auch Netzleitsystemen, Märkten und anderen Aggregatoren“, so Grundmann.

Grundmann: „Die bisherige Stromwende ist nur der erste Schritt, jetzt kommt die Energiewende. Erneuerbarer Strom soll auch durch ‚Sektorkopplung‘ für die Wärmeversorgung und industrielle Prozesse, die bislang mit fossilen Energien betrieben wurden, verwendet werden.“ Erforderlich ist daher eine vollständige Synchronisation von schwankender Erzeugung und Verbrauch. Hierzu sollen alle Akteure intelligent miteinander vernetzt und optimal aufeinander abgestimmt werden. Das EEKW von ARGE Netz übernimmt hier eine entscheidende Vernetzungsfunktion und bietet die notwendige Echtzeit-Kommunikation.

ARGE Netz ist bei NEW 4.0 Projektpartner der ersten Stunde. Dr. Grundmann ist zugleich Teil der fünfköpfigen Steuerungsgruppe. „Für ARGE Netz sind zwei Bereiche von zentraler Bedeutung: die Gewinnung von technischen Erkenntnissen für die Fortentwicklung der Energiewende und die Erprobung innovativer regulatorischer Ansätze. Daher haben wir uns im Rahmen der Novelle des EEG und KWKG bewusst für die Umsetzung einer Experimentierklausel eingesetzt. Angesichts tiefgreifender Anpassungsprozesse in der Energiewirtschaft ist dringend notwendig, mit dem Demonstrationsvorhaben auch praktische Erfahrungen für politische und gesetzliche Rahmenbedingungen zu sammeln“, so Grundmann.

Hintergrundinformation zum Projekt NEW 4.0.

Unter dem Titel NEW 4.0 hat sich in Hamburg und Schleswig-Holstein eine einzigartige Projektinitiative aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gebildet. Rund 60 Partner aus der Region und überregionale Partner bilden eine gut vernetzte und schlagkräftige „Innovationsallianz für das Jahrhundertprojekt Energiewende“ mit gebündeltem technologischem Know-how, unterstützt von den Landesregierungen beider Bundesländer.

NEW 4.0 wird die Kernherausforderungen der Energiewende mit einer Doppelstrategie lösen:

die Steigerung des Stromexports in andere Regionen durch effiziente Nutzung und Ausbau der Energieinfrastruktur sowie innovative Netztechnologien in der Region, ferner durch die Erhöhung der energetischen Selbstverwertungsquote für regionale, regenerative Erzeugungspotenziale mit Hilfe konsequenter Sektorenkopplung.

NEW 4.0 legt den Entwicklungspfad zu dem Ziel, die Region bereits 2025 zu 70 Prozent sicher und zuverlässig mit regenerativem Strom zu versorgen. Gleichzeitig soll regenerativ erzeugter Strom sukzessive für die Wärmeversorgung und für industrielle Prozesse, die bislang mit fossilen Energien wie Gas betrieben wurden, verwendet werden: Aus der “Stromwende” soll in Schleswig-Holstein und Hamburg eine Energiewende werden. Hierbei kommen verschiedene Speicher, Technologien wie Power-to-Heat, Power-to-Gas und neue Systeme in industriellen Prozessen (Power-to-Product) zum Einsatz. Zudem soll die marktorientierte Integration mithilfe weiterentwickelter Marktregeln auf Basis einer regulatorischen „Experimentierklausel“ erprobt werden: Die Ergebnisse zur Wirksamkeit eines zukünftigen Rechtsrahmens kann wertvolle Erkenntnisse für die Bundespolitik zur Entwicklung des zukünftigen Marktdesigns liefern.

Das BMWi fördert dieses Schaufenster-Projekt (SINTEG – Schaufenster Intelligente Energie) in den kommenden vier Jahren mit rund 41 Mio. Euro. Die Gesamtstrategie, rund 100 Einzelprojekte und mehr als 20 Demonstrationsvorhaben wurden in der dreijährigen Vorbereitungszeit entwickelt.

