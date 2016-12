TÜV genehmigt Inbetriebnahme der Bioenergie-Demonstrationsanlage in Leuna

Evry (Frankreich) und Leuna (Deutschland), 5. Dezember 2016 – Global Bioenergies gibt bekannt, dass es die offizielle Genehmigung zur Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage Leuna vom TÜV erhalten hat.

Diese Genehmigung wurde nach einer vollständigen Prüfung, die sich vor allem auf Sicherheits- und Umweltfragen konzentrierte, für den Fermentationsbereich erteilt.

Ales Bulc, Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft von Global Bioenergies, stellt fest: „Die Genehmigung für die Inbetriebnahme der Anlage ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Wir haben kürzlich die Technologie von der Pilotanlage in Pomacle, Frankreich, transferiert und in dieser Woche beginnt der erste Fermentationsdurchlauf.“



Ein Team aus 12 Bedienern wurde kürzlich vom Fraunhofer-Institut eingestellt und geschult, das die Demonstrationsanlage rund um die Uhr betreibt.

Rick Bockrath, VP für chemische Verfahrenstechnik bei Global Bioenergies, fügt hinzu: „Die Demonstrationsanlage beginnt die Aktivitäten jetzt stufenweise: In den nächsten Wochen dürften wir in der Lage sein, fermentatives Isobuten herzustellen, das abgefackelt wird. Die Aufbereitungsanlage und die Abfüllstation werden wir voraussichtlich in Q1 2017 in Betrieb nehmen. Kurz darauf sollte die Auslieferung von Isobuten im Tonnenmaßstab beginnen.“

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, schließt: „Wir erwarten, dass bis Ende 2017 kommerzielle Prozessparameter erreicht werden, so dass dann die industrielle Verwendung erfolgen kann.“

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einem der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch, hat in Deutschland eine industrielle Demonstrationsanlage fertig gestellt und bereitet die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine Erfolge mit Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene und Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des Alternext Oseo Innovation Index.

