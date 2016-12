1.100 sonnenBatterien in einem Monat – sonnen stellt neuen Auslieferungsrekord auf

Die sonnen Gruppe, weltweit größter Hersteller von Batteriespeichern, hat im November rund 1.100 sonnenBatterien ausgeliefert.

(WK-intern) – Damit hat das Unternehmen erstmals in einem Monat mehr als 1.000 Batteriespeicher versandt und so einen neuen Rekord aufgestellt.

Die größte Nachfrage ging dabei vom deutschen Markt aus, gefolgt von Italien und den USA.

„Wir sind sehr stolz auf diese Zahl, die unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat. Besonders erfreulich ist die hohe Nachfrage in Deutschland, was zeigt, dass sich unsere Kunden trotz Stopp der KfW-Förderung für eine sonnenBatterie entscheiden. Der Schlüssel zu dem Erfolg sind dabei unsere sonnenBatterie Center und Fachpartner sowie unsere neue sonnenFlat, mit der wir bei den Kunden einen Nerv getroffen haben“, sagt Philipp Schröder, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der sonnen GmbH.

Die sonnenBatterie wird im bayerischen Wildpoldsried entwickelt und produziert. Mit der sonnenFlat, welche die Stromkosten auf 0 Euro senkt, bietet sonnen seinen Kunden einen zusätzlichen Service an, der die Nutzung eines Speichers noch wirtschaftlicher macht. Darüber hinaus werden sie in der sonnenCommunity komplett unabhängig von konventionellen Energieversorgern.

Zum Vertriebsnetz von sonnen gehören weltweit mittlerweile fast 500 Vertriebspartner. sonnen beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiter, 160 davon am Hauptsitz in Wildpoldsried.

Über sonnen

Die sonnen GmbH gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Im Ranking des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gehört die sonnen GmbH neben Amazon, Facebook und Tesla zu den Top „50 Smartest Companies 2016“. Zu den Investoren des Allgäuer Unternehmen zählt u.a. der US-Technologiekonzern General Electric. Weltweit versorgt sonnen bereits über 50.000 Menschen mit Strom aus erneuerbaren Energien. Die sonnenCommunity ist ein auf der Blockchain-Idee basierendes Online-Netzwerk zum Teilen von selbst erzeugtem Strom.

PM: sonne

