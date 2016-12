Senvion nimmt 150 MW-Projekt in Kanada in Betrieb

Senvion nimmt größten First Nations Windpark in Kanada in Betrieb

(WK-intern) – 150 MW-Projekt bestätigt die Bedeutung des nordamerikanischen Marktes

Hamburg/Montreal: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, gibt bekannt, dass heute 47 Windenergieanlagen von Senvion im 150-Megawatt-Windpark Mesgi’g Ugju’s’n in Quebec (Kanada) den Betrieb aufgenommen haben.

Bei dem Windpark, der jährlich rund 50.500 Haushalte mit sauberer, erneuerbarer Energie versorgen kann, handelt es sich um den größten Windpark mit First-Nations-Beteiligung in Kanada. Das Projekt entstand im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Innergex und den drei Mi’gmaq-Gemeinschaften Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj, die in der Region Gespe’gewa’gi leben.

Der Windpark umfasst 46 Turbinen vom Typ Senvion 3.2M114 sowie eine Senvion MM92, die speziell für kalte Temperaturen entwickelt und konstruiert wurden und über ein Enteisungssystem verfügen. Die Rotorblätter und Türme wurden vor Ort in Quebec von LM Wind Power in Gaspé und Marmen in Matane hergestellt. Jede der Turbinen misst 100 Meter, hat einen Rotordurchmesser von 114 Metern (92 Meter bei der MM92) und eine Kapazität von 3,2 Megawatt (MW). Die 46 Windenergieanlagen sind die ersten Turbinen des Typs 3.2M114, die sich in Nordamerika in Betrieb befinden.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagt: “Der Windpark Mesgi’g Ugju’s’n zeigt die Fähigkeiten von Senvion als hochflexibler Geschäftspartner: Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden mit maßgeschneiderter und lokal gefertigter Technologie.”

Helmut Herold, CEO von Senvion Nordamerika, sagt: “Wir sind stolz, den führenden Windpark mit First-Nations-Beteiligung in Kanada mit unseren Produkten auszustatten. Im Rahmen dieses Engagements sind wir bestrebt, durch die Einstellung und Schulung lokaler Arbeitskräfte unseren wirtschaftlichen und sozialen Beitrag für die Gemeinden vor Ort zu maximieren. Gleichzeitig setzt sich Senvion dafür ein, die besten Technologien zu entwickeln, um Windenergie noch wettbewerbsfähiger und erschwinglicher zu machen.”

In den letzten zehn Jahren hat Senvion viel Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit First-Nations sowie mit Gemeinden und Kooperativen in Nordamerika sammeln können. Das Unternehmen hat lokale Geschäftspartner gewonnen und Niederlassungen, Lager und Servicezentren in Kanada und in den USA eröffnet. Auf diese Weise hat Senvion in den Gemeinden vor Ort mehr als fünfhundert Arbeitsplätze in der Fertigung von Komponenten für Windturbinen geschaffen.

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

