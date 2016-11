COMPOSITES EUROPE: Jetzt jährlich in Stuttgart

Die COMPOSITES EUROPE, seit 2006 eine der erfolgreichsten Industriemessen in Europa, findet ab kommendem Jahr jährlich in Stuttgart statt.

(WK-intern) – Bislang veranstaltet Reed Exhibitions die Europäische Fachmesse für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen alternierend in Düsseldorf und Stuttgart.

Mit dem Wechsel in einen jährlichen Turnus am Standort Stuttgart folgt die COMPOSITES EUROPE dem Wunsch der Aussteller und dem einstimmigen Votum des Fachbeirats.

Ausschlaggebend sei die Nähe zu den Industriezweigen, in denen faserverstärkte Werkstoffe zum Einsatz kommen. Das gilt speziell für die Automobilbranche, den Fahrzeugbau, die Luft- und Raumfahrt sowie die Elektrobranche, wie Olaf Freier, Event Director der COMOPOSITES EUROPE, betont: „Die Region Stuttgart und Baden-Württemberg insgesamt sind Innovationstreiber in vielen Anwendungsbranchen. Sie ist die größte und dynamischste Industrieregion in Deutschland und einer der wichtigsten Produktions- und Technologiestandorte in Europa.“

Das unterstreicht auch Peter Egger in seiner Funktion als Beiratsvorsitzender der COMPOSITES EUROPE: “In Zukunft wird es darum gehen, mit modernsten Produktions- und Automatisierungslösungen die Serienfertigung voranzutreiben, um weitere Markt-potentiale zu erschließen. Hier erwartet die Branche zusätzliche Impulse von der Standortentscheidung.“ Denn 25 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer haben ihren Sitz in Baden-Württemberg.

Breite Zustimmung für die Standortentscheidung kommt auch aus der Industrie und von den Partnern der COMPOSITES EUROPE.

Seit der Erstveranstaltung der COMPOSITES EUROPE 2006, damals mit 143 Ausstellern und etwas über 3.000 Fachbesuchern, hat sich die Messe zur Nummer 1 im wichtigsten europäischen Markt entwickelt und mehr als verdreifacht. Besonders dynamisch verlief die Entwicklung der COMPOSITES EUROPE in Stuttgart, wo zuletzt 470 Aussteller vertreten waren. In diesem Jahr zeigen in Düsseldorf über 350 Aussteller aus 27 Nationen den gesamten Produktions- und Fertigungsprozess von Faserverbundwerkstoffen. Damit spiegelt die COMPOSITES EUROPE die große Dynamik im Markt für innovative Leichtbautechnik in Europa wider, so Olaf Freier: „Mit insgesamt 48 nationalen und internationalen Verbänden und Industrieclustern, in denen weltweit 13.000 Unternehmen organisiert sind, bringt die COMPOSITES EUROPE bereits heute eines der international größten Netzwerke zusammen.

„Die Entscheidung „pro Stuttgart“ ist keine „Weg-von-Entscheidung“, macht unterdessen Hans-Joachim Erbel, CEO Reed Exhibitions Deutschland, deutlich: „Düsseldorf ist ein sehr guter Gastgeber und idealer Standort für die ALUMINIUM. Entscheidend dafür sei auch hier die Marktnähe. Denn Nordrhein-Westfalen ist sowohl bei der Produktion von Primär-aluminium wie auch bei der Fertigung von Halbzeugen das mit Abstand bedeutsamste Bundesland in Deutschland und Zentrum in Europa. Fast 60 Prozent des deutschen Branchenumsatzes werden zwischen Rhein und Weser erwirtschaftet.

Die kommende COMPOSITES EUROPE, 12. Europäische Fachmesse & Forum für Verbundstoffe, Technologien und Anwendungen, findet vom 19.09. bis 21.09.2017 in Stuttgart statt.

www.composites-europe.com

PM: COMPOSITES EUROPE

Weitere Beiträge: