EnergieGenossenschaft realisiert Europas größte Dach-Photovoltaikanlage in 2016

Zurzeit entsteht auf dem Neubau eines Logistikzentrums in der Gemeinde Frankenthal (Pfalz) eine 4 Megawatt große Photovoltaik-Dachanlage.

(WK-intern) – Betreiber der Anlage ist die EnergieGenossenschaft Inn Salzach eG, die bereits mit der 8,7 MW starken Bürger-Freiflächenanlage in Wachenbrunn für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Auch beim 4 MW starken Projekt in Frankenthal können sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort und aus ganz Deutschland beteiligen.

Die oberbayerische EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG (EGIS eG) realisiert gemeinsam mit den Projektentwicklern MaxSolar GmbH und Avantag Energy s.à.r.l., die wohl größte Photovoltaik-Dachanlage in Europa des Jahres 2016. Insgesamt werden auf 50.000 Quadratmeter Dachfläche des neuen Logistikzentrums knapp 15.000 Module mit einer Gesamtleistung von 4010,60 kWp installiert. Die Photovoltaikanlage wird gerade montiert und wird bis Ende des Jahres 2016 technisch fertiggestellt. Somit muss die Anlage nicht an den ab 2017 verpflichtenden Ausschreibungen für Projekte dieser Leistungsklasse teilnehmen und kann mit der klassischen Einspeisevergütung ans Netz gehen. Christoph Schindler von der Firma MaxSolar GmbH ist sicher, den Fertigstellungstermin zu halten: „Dank der guten Zusammenarbeit mit allen Zulieferern und dem guten Wetter sind wir absolut im Zeitplan und werden das Ziel sicher erreichen“.

Die Anlage wird pro Jahr 3.660.000 kWh erneuerbaren Strom in das öffentliche Netz liefern und kann damit 1.050 Durchschnittshaushalte versorgen. Die Dachanlage kann aber auch jederzeit auf eine Eigenversorgung des Gebäudes umgestellt werden. „Logistikzentren haben einen ähnlich hohen Strombedarf wie produzierende Unternehmen. Da wäre es nicht im Sinne der Energiewende wenn wir die Möglichkeit der Eigenversorgung nicht in unserem Konzept berücksichtigt hätten. Da der zukünftige Mieter des Logistikzentrums das Gebäude aber erst Ende 2017 beziehen wird, haben wir uns zunächst für die Volleinspeisung entschieden. Wir hoffen aber den Mieter von der Nutzung des sauberen Sonnenstroms vom eigenen Dach überzeugen zu können.“ Erklärt der Vorsitzende der EGIS eG, Pascal Lang.

Die EGIS eG hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere kleine und große Leuchtturmprojekte erfolgreich realisiert. Dies gelang Dank der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und aus ganz Deutschland, sowie durch die Unterstützung der Kommunen am Standort der Projekte. Dementsprechend groß ist auch die Erwartung bei dem neuen Projekt in Frankenthal. Für das Projekt gibt die EGIS eG 4.500 Genossenschaftsanteile zu je 150,- € zzgl. 5,- € Aufgeld je Anteil aus, die ab dem 01.Dezember 2016 erworben werden können. Es besteht bereits eine Warteliste aus Interessierten.

Weitere Informationen über das Projekt in Frankenthal (Pfalz) und zur EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG erhalten Sie unter www.egis-energie.de.

Das EGIS eG Projekt Frankenthal auf einen Blick:

• Projektname: “Bürger-Solardachanlage Frankenthal“

• Standort: Frankenthal (Pfalz) – Industriegebiet „Am Römig“

• Anlagenbetreiber: EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG

• Realisierung: MaxSolar GmbH und Avantag Energy s.à.r.l.

• Anlagenleistung: 4.010,60 kWp

• Erzeugte Strommenge pro Jahr: ca. 3.660.000 kWh Strom für ca. 1.050 Haushalte

• CO2-Einsparung: 2.379 Tonnen pro Jahr

• Informationen und Rückfragen: http://www.egis-energie.de- info@egis-energie.de

Über die EGIS eG

Die EnergieGenossenschaft Inn Salzach eG, kurz EGIS eG, wurde am 22.01.2013 gegründet. Sitz ist Neuötting in Oberbayern. Aktuell hat die EGIS eG über 600 Mitglieder aus ganz Deutschland. Neben Bürgerinnen und Bürgern sind auch Stiftungen, Vereine, Unternehmen und Kommunen Mitglieder. Insgesamt hat die EGIS eG bisher gut 12 Mio. Euro in erneuerbare Energien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Photovoltaikprojekten. 2015 hat die EGIS eG 2,5 Prozent Dividende ausgeschüttet. EGIS eG ist Mitglied im Genossenschaftsverband Bayern e.V. und wird durch diesen jährlich geprüft.

