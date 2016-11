Deutscher Nachhaltigkeitspreis: NATURSTROM AG gehört zu den fünf “nachhaltigsten Marken Deutschlands”

Die NATURSTROM AG wurde im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises unter die fünf „nachhaltigsten Marken Deutschlands“ gewählt.

(WK-intern) – „Nachhaltigkeit ist seit Gründung der glaubwürdige und zentrale Markenkern“, lobte die Jury NATURSTROM in ihrer Nominierungsbegründung.

Der Öko-Energieversorger steht mit seiner Unternehmensmarke NATURSTROM somit in einer Reihe mit namhaften Mitbewerbern wie Andechser Natur und Lavera.

Den ersten Platz belegte die Naturkosmetik-Marke Weleda. In der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Marke“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeitsaspekte in der Markenführung in vorbildlicher Art und Weise berücksichtigen.

„Ein Platz unter den fünf nachhaltigsten Marken Deutschlands ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Dr. Thomas E. Banning, Vorstandsvorsitzender der NATURSTROM AG. „Schließlich steht NATURSTROM nun schon seit fast 20 Jahren für eine saubere, zukunftsfähige Energieversorgung.“ Der Ökostrompionier wurde 1998 von Mitgliedern aus Umweltverbänden wie BUND und NABU gegründet. Seitdem hat NATURSTROM immer wieder Vorreiterrollen übernommen: als erster Anbieter eines bundesweiten Gastarifs mit 100 Prozent Biogas, bei der Integration von dezentral erzeugtem Ökostrom in den Strommarkt oder aktuell als einer der führenden Anbieter von solarem Mieterstrom. „Wir sehen unsere Top-Platzierung auch als Würdigung dafür, dass wir bei unseren Energie-Produkten nicht nur Modellpflege betreiben, sondern immer wieder mit vergleichsweise kleinen Mitteln Innovationen im Markt etabliert haben“, so Dr. Banning.

Nachhaltigkeit ist bei NATURSTROM aber nicht nur eine Sache der Kernprodukte. Für Kundenschreiben und Werbematerialien verwendet NATURSTROM ausschließlich Recyclingpapier und Bio-Farben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Firmen-Elektroräder privat nutzen, in den Mitarbeiterküchen stehen Bio-Obst und Faitrade-Kaffee zur Verfügung – drei von zahlreichen Beispielen. Vorstand Oliver Hummel erzählt: „Die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens ist für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wichtiger Grund, um bei NATURSTROM zu arbeiten. Entsprechend engagiert bringen sie sich ein – beispielsweise in unserer standortübergreifenden Nachhaltigkeitsgruppe.“

Die Unternehmensmarke NATURSTROM spiegelt dieses Engagement wider. „In der Markenkommunikation setzen wir bewusst auf Authentizität“, erläutert Marketingleiter Dr. Ernst Raupach. „Wir erzählen auf den verschiedensten Kanälen anschaulich von unseren Projekten, zeigen in der Bildkommunikation echte Mitarbeiter und unsere eigenen Öko-Kraftwerke. Das ist nicht nur transparent, sondern vermittelt auch die hohe Motivation, mit der die Kolleginnen und Kollegen die Energiewende vorantreiben.“

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 verliehen. Längst hat er sich als maßgebliche nationale Auszeichnung für nachhaltiges Handeln in Wirtschaft, Kommunen und Forschung etabliert. Ausrichter des Wettbewerbs ist die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

Die NATURSTROM AG wurde 1998 mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Das Unternehmen gehört zu den führenden unabhängigen Anbietern von Strom, Gas und Wärme aus Erneuerbaren Energien. Es versorgt bundesweit 240.000 Haushalte, Institutionen und Gewerbekunden mit naturstrom sowie mehr als 15.000 mit naturstrom biogas. Neben der Belieferung mit Energie aus regenerativen Quellen setzt NATURSTROM auf den konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien – mehr als 270 Öko-Kraftwerke sind durch Mitwirkung von NATURSTROM bereits ans Netz gegangen. Seit 1999 wird der Tarif naturstrom jährlich mit dem Grüner Strom Label zertifiziert. Aufgrund ihrer Vorreiterrolle bei der Systemintegration Erneuerbarer Energien im Ökostromhandel erhielt die NATURSTROM AG den Europäischen Solarpreis 2013.

