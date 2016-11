Rostocker Unternehmen EEW SPC liefert Monopiles für weltweit größten Offshore Windpark in GB

EEW SPC liefert Monopiles für Hornsea Projekt 1

(WK-intern) – Das Rostocker Unternehmen EEW Special Pipe Constructions GmbH hat von dem dänischen Energiekonzern DONG Energy den Auftrag über die Herstellung von 116 Monopiles für den 1,2 GW-großen Offshore Windpark Hornsea Projekt 1 erhalten.

Dazu fand am 21. November 2016 im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Vertragsunterzeichnung in Rostock statt.

„Durch seine Projektgröße hat Hornsea Projekt 1 die Art, wie wir Offshore Projekte abwickeln, verändert. Mit EEW SPC bekommen wir die benötigten Monopiles von einem Lieferanten, auf den wir uns wirklich verlassen können.“ sagte Duncan Clark, Senior Programme Director bei DONG Energy, anlässlich der Unterzeichnung des Liefervertrages.

Insgesamt wird EEW SPC im Zeitraum März 2017 bis April 2018 für diesen Auftrag über 91.800 Tonnen Stahl verarbeiten. Die Fundamente für die 7 MW-Turbinen haben einen Durchmesser von bis zu 8,1 m. Heiko Mützelburg, CEO/Geschäftsführer von EEW SPC, betont: „Mit diesem Prestigeprojekt konnte ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von EEW SPC erzielt werden. Mit der Fertigstellung der Monopiles für Hornsea Projekt 1 haben wir dann über 600 Fundamente direkt und indirekt für DONG Energy produziert. Daher freuen wir uns über das erneute Vertrauen und sind stolz, dass wir auch für den zukünftig weltweit größten Offshore Windpark die Fundamente liefern dürfen.“ Maria Lindhoff Kjær, Director of Structures Procurement bei DONG Energy, ergänzt: “Basierend auf unserer langjährige Zusammenarbeit, hat EEW SPC bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind, die kompletten 116 Monopile-Fundamente für Hornsea Projekt 1 herzustellen.“

Hornsea Projekt 1 wird nach Inbetriebnahme im Jahr 2019 der erste Offshore Windpark sein, der über eine Kapazität von mehr als 1 GW verfügt. Der Park mit insgesamt 174 Windkraftanlagen wird vor der Küste Yorkshires (UK) auf einer Fläche von 407 km² installiert und wird dann mehr als eine Millionen Haushalte mit Strom versorgen.

Pressemitteilung: EEW Special Pipe Constructions GmbH

Pressebild: von der Vertragsunterzeichnung Hornsea Projekt 1 in Rostock.

Zu sehen sind – hintere Reihe (v.l.n.r.): Frank Benfer (Head of Sales EEW SPC), Maria Lindhoff Kjær (Director of Structures Procurement DONG Energy), Esben Strandgaard Kyndesen (Senior Commercial Manager EEW SPC), Ulrik Hemmingsen (Package Manager DONG Energy), Jörg Stuhr (Senior Project Manager EEW SPC), Kåre Knudsen (Lead Contract Manager DONG Energy); vordere Reihe: (v.l.n.r.) Michael Hof (COO/Managing Director EEW SPC), Heiko Mützelburg (CEO/Managing Director EEW SPC), Duncan Clark (Senior Programme Director DONG Energy), Claus Nørgaard (Senior EPC Director DONG Energy).

Bei Verwendung des Bildmaterials bitte als Quelle „EEW SPC“ angeben.

