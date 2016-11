RENEXPO® INTERHYDRO: Wasserkraft zum Anfassen – Italien, ein würdiges Partnerland – Salzburg als Standort von Bedeutung

Die achte europäische Kongressmesse für Wasserkraft RENEXPO® INTERHYDRO am 24. und 25. November 2016 im Messezentrum Salzburg war das Highlight der diesjährigen Wasserkraftbranche.

(WK-intern) – Italien als Partnerland präsentierte sich eindrucksvoll als viertgrößte Wasserkraftnation in Europa.

110 motivierte Aussteller trafen auf rund 2.000 interessierte Besucher, 300 Tagungsteilnehmer nahmen die neuesten Erkenntnisse aus Technik und Recht, Wirtschaft und Wissenschaft mit nach Hause.

Der kostenlose öffentliche Messebesuch am Freitagnachmittag war der Publikumsrenner. Die Wasserkraftberatung des Landes Salzburg und der Ausflug zum Öko-Wasserkraftwerk Salzburg-Lehen haben bereits Kultcharakter.

In seiner Eröffnungsrede stellte der Schirmherr, Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger, die Bedeutung dieser Wasserkraft-Kongressmesse für den Standort Salzburg und für das Land Salzburg besonders heraus. Er dankte dem Veranstalter für die Ausrichtung dieser Wachstumsmesse im europäischem Wasserkraftland Nr. 1. Der anschließende öffentliche Energie-Talk zum Thema: „POLITIK UND WIRTSCHAFT IM DIALOG: Wasserkraft im Spannungsfeld zwischen Europäischer “Energie-Union” und “Re-Nationalisierung” ließ alle brisanten Themen, wie Gesetzentwurf der EU zum „Wegfall des Einspeisevorrangs für Ökostrom ab 2020“ und das Nichtwahrnehmen der Wasserkraft im öffentlichen Leben, nicht aus. Der einhellige gemeinsame Tenor der Key-Speaker aus Wirtschaft, Politik und Verbänden war, dass Wirtschaft, Politik und Verbände auch weiterhin an einem Strang ziehen müssen, um die ambitionierten Ziele für die Wasserkraftnutzung in den nächsten Jahren zu erreichen und Wasserkraftbetreiber müssen lernen, sich auch mal zu wehren. Dafür ist auch der Aufbau einer europäischen Wasserkraft-Lobby von ausschlaggebender Bedeutung. Die Weichen hierfür hat die Messe wiederum gestellt.

Fachausstellung

Der Messerundgang von Johann-Georg Röhm, Geschäftsführer der REECO-Gruppe, mit den Ehrengästen und den Pressevertretern zeigte die Innovationen der Aussteller. Turbinen- und Pumpen–Hersteller beschäftigen sich mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen. Das historische Wasserrad, ob aus Holz oder Stahl, ober- oder unterschlächtig, erfährt die Einbindung in die IT-Welt. Viele Aussteller fahren auch mit im ökologischen Boot: Fischlift und Fischtreppen geben dem Gewässer seine Durchgängigkeit für die uneingeschränkte Wanderung der Fische zurück. Wasserkraft 4.0, Digitalisierung und Vernetzung, waren überall zu spüren.

Kongresse

Mit aktuellen Themen aus Wirtschaft und Management, Technik und Ökologie punkteten die beiden Moderatoren Prof. Bernhard Pelikan, Universität Wien, und Prof. Helmut Jaberg, Universität Graz, bei der mittlerweile 8. Internationalen Kleinwasserkonferenz. Ein voller Vortragsraum war der sichtbare Beweis, dass die Themen stimmten.

Italienische Wasserkraftexperten sprachen beim 1. Italienisch-Deutsch-Österreichischen Wasserkraft-Forum über die Fördersysteme für ihre Wasserkraftwerke und gaben mit Best-Practice-Beispielen einen Einblick in die Wasserkraftanlagen an Flüssen und Kanälen.

Bei der 2. Internationalen Wasserkraft-Konferenz wurden die Themen des Energie-Talks, Marktsituation der Wasserkraft und Forderungen und Erwartungen der Verbände, aufgriffen und weiter vertieft.

„Freie Fahrt für freie Fische“, das Motto des 4. Fachkongresses „Gewässerökologisch verträglicher Wasserkraftausbau“ zeigte anhand von Best-Practice-Beispielen aus Österreich (Mag. Andreas Murrer), der Schweiz (Prof. Dr. Robert Boes) und Deutschland (Dr.-Ing. Stephan Heimerl) wie Durchgängigkeit funktioniert. Mehr als 100 Personen pilgerten am Freitagnachmittag zum Öko-Wasserkraftwerk Salzburg-Lehen.

Alle Referate stehen auf der Event-Homepage www.renexpo-hydro.eu zum Download bereit.

Fazit

Die RENEXPO® INTERHYDRO ist Jahr für Jahr der Motor für die Wahrnehmung der Wasserkraft in Europa. Das Entstehen einer europäischen Wasserkraft-Lobby wird dabei mit Nachdruck verfolgt und gefördert. Italien als Partnerland und die Aussteller aus Osteuropa haben die Internationalisierung dieser Wachstumsmesse weiter vorangetrieben, Italien bleibt auch 2017 das Partnerland.

Die nächste Europäische Kongressmesse für Wasserkraft RENEXPO® INTERHYDRO findet am 29. und 30. November 2017 erneut im Messezentrum Salzburg statt. Parallel dazu werden auch die RENEXPO® PV & StromSpeicher ihre Türen öffnen.

Für weitere Details besuchen Sie unsere Homepage: www.renexpo-hydro.eu oder treffen uns auf Twitter und Facebook. Reprofähige Bilder stellen wir mit dem Vermerk „Quellenangabe REECO“ zur Verfügung unter: www.renexpo-hydro.eu/impressionen-presse.html.

Über die RENEXPO® INTERHYDRO:

Die Europäische Wasserkraftmesse mit Kongress, RENEXPO® INTERHYDRO, findet zum 8. Mal am 24. – 25. November 2016 im Messezentrum Salzburg statt.

Italien ist 2016 das Partnerland.

Über 200 Branchenverbände, Universitäten, Ingenieurbüros, Wirtschafts- und Handelskammern, Wasserkraftexperten und Medien stehen hinter der Veranstaltung. 110 Aussteller, 2.000 Besucher und 300 Tagungsteilnehmer werden 2016 auf der Messe erwartet.

Theorie, Stand-der-Technik und Praxis gehen Hand in Hand. Betreiber, Planer, Projektentwickler, Investoren, Energieversorger sowie Politik, Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Industrie finden in Salzburg eine Plattform für Präsentation, Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch und für Knüpfung neuer Kontakte.

Über die REECO-Gruppe (Wasserkraft):

Die REECO-Gruppe, mit dem Hauptsitz in Reutlingen/Deutschland, hat sich im Bereich der Wasserkraft zu einem der größten Messe- und Kongressveranstalter in Österreich, Deutschland, Polen, Serbien und Bosnien-Herzegowina entwickelt.

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat REECO zum Thema Wasserkraft über 100 Fachmessen, Kongresse, Seminare und Workshops durchgeführt, an denen insgesamt mehr als 20.000 Fachbesucher teilgenommen haben. Zum Veranstaltungsportfolio zählen derzeit jährlich in 4 Ländern 4 Fachmessen sowie fast 20 Kongresse.

