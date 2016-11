Warum werden Geldgeschäfte nicht wie alle anderen Käufe/Verkäufe besteuert?

Finanztransaktionssteuer verhindert Spekulationen mit Finanzprodukten

(WK-intern) – Würden nur 1 % Steuern auf Finanzgeschäfte erhoben, hätte Deutschland mehr Einnahmen als alle anderen Steuern zusammengerechnet.

Alle Waren sind mit Mehrwertsteuer belegt nur Finanztransaktion nicht!

„Finanztransaktionssteuer“ – das klingt kompliziert.

Doch die Idee ist großartig: Mit der Steuer lohnt es sich für Banken und Fonds weit weniger, wild mit Finanzprodukten zu spekulieren – und das Risiko von Finanzkrisen wird reduziert. Montag in einer Woche, am 5. Dezember, wollen in Brüssel die Finanzminister von zehn EU-Staaten entscheiden, ob sie die Steuer einführen.

Banken und Fonds setzen alles daran, die Steuer auf den letzten Metern zu kippen. Was ihnen dabei hilft: Viel zu wenig Menschen wissen über die Steuer Bescheid. Sie schauen den Finanzministern deshalb nicht auf die Finger. Das ändern wir: Mit unserem Video – erschienen in fünf Sprachen – wollen wir dafür sorgen, dass sich die Idee der „Finanztransaktionssteuer“ im Netz rasend verbreitet. Wenn Sie mit dabei sind:

Schauen Sie hier das Video – und bitte verbreiten Sie es weiter



Wenn Sie das Video auf Facebook ansehen wollen, klicken Sie einfach hier:

Schon 213.951 Menschen haben sich mit unserem Appell hinter die Finanztransaktionssteuer gestellt. Sorgen Sie dafür, dass wir weit über 2.000.000 werden und unterzeichnen auch Sie den Appell. Klicken Sie hier – und unterzeichnen Sie den Appell Mit herzlichen Grüßen

Ihr Christoph Bautz, Campact-Geschäftsführer PS: Mit einem mehrsprachigen Video hatten wir Mitte des Jahres in Sachen Glyphosat einen dicken Erfolg. Mehr als 10 Millionen Menschen aus ganz Europa haben es gesehen, es entstand große Aufmerksamkeit. Die Folge: Das Ackergift wurde statt für 15 Jahre nur noch vorläufig zugelassen. Diesen Erfolg wollen wir bei der Finanztransaktionssteuer jetzt wiederholen – und die Steuer gegen die Lobbymacht der Banken durchsetzen.

PM: Campact

