Pole Position im Visier: CPU 24/7 ist neuer Hauptsponsor des Formula Student Teams Weingarten

Die Ingenieure von Morgen – sponsored by CPU 24/7

(WK-intern) – Der Potsdamer HPC-Cloud-Anbieter CPU 24//7 ist neuer Hauptsponsor des Formula Student Teams Weingarten.

Mit insgesamt drei Servern unterstützt CPU 24/7 das engagierte Team der Hochschule Ravensburg-Weingarten in der Entwicklung des Formelrennwagens für die Saison 2016/17.

Die Formula Student ist ein internationaler Kontruktionswettbewerb für Hochschulteams, der seit 2006 jährlich ausgerichtet wird. Innerhalb eines Jahres konstruieren und fertigen Teams aus aller Welt einen einsitzigen, technisch anspruchsvollen Formelrennwagen und treten gegeneinander an. Allerdings gewinnt nicht das Team mit dem schnellsten Rennwagen, sondern das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion und Rennperformance, Finanzplanung und Verkaufsargumenten. Seit der ersten Austragung im Jahr 2006 nehmen mittlweile ca. 100 deutsche und über 500 internationale Teams teil.

Das Formula Student Team Weingarten ging 2008 erstmals an den Start und besteht nunmehr aus 60 Studenten. Mittels Kooperationen und Sponsoring wurde der Stinger 16 gebaut, der sich mit anderen Rennwagen der Kategorie FSG Combustion (Verbrennung) misst. Das Team heimste zuletzt bei der Formula Student Spain in Barcelona den 1. Platz in der Disziplin Accleration (Beschleunigungstest) ein und schloss in der Gesamtwertung mit dem 8. Platz ab.

Weitere Informationen zur Formula Student Germany und dem Formula Student Team Weingarten finden Sie unter:

www.formulastudent.de

www.fsteamweingarten.de

PM: CPU 24/7 GmbH

