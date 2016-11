Erfolgreichste europäische Wasserkraftmesse eröffnet – Italien zeigt sich als innovatives Wasserkraftland

Die achte europäische Kongressmesse für Wasserkraft RENEXPO® INTERHYDRO wurde im Messezentrum Salzburg feierlich eröffnet.

(WK-intern) – Sie bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden zusammen und leistet damit einen signifikanten Beitrag zur Vernetzung und Kommunikation der Wasserkraft in ganz Europa entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Nach der Eröffnung und dem Energie-Talk führt Johann-Georg Röhm hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen mit der Presse durch die Ausstellung und erläutert das Konzept der zweitägigen Kongressmesse.

Bei der abendlichen After-Work-Party stehen Networking und Kommunikation im Vordergrund. Zudem haben sich zu den beiden Tagen zahlreiche Delegationen angemeldet. 110 Aussteller, fünf Konferenzen und Seminare bilden die Basis für über 2000 Besucher und rund 400 Tagungsteilnehmer.

Die Wasserkraft mit rund 20.000 Anlagen europaweit leistet einen bedeutenden Beitrag zu Europas Wirtschaft, für die Versorgungssicherheit mit Strom und für den Klimaschutz. Innerhalb der Europäischen Union erzeugen die Wasserkraftanlagen jährlich rund 380 TWh. Das sind etwa 13 % der gesamten Stromaufbringung. Bis 2030 ist ein Zuwachs um bis zu 20 % möglich; bis 2050 um bis zu 31 %. Mehr als 180 Mio. t CO2-Emissionen werden jährlich in Europa durch die Wasserkraft vermieden.

Beim öffentliche Energietalk „POLITIK UND WIRTSCHAFT IM DIALOG: Wasserkraft im Spannungsfeld zwischen Europäischer “Energie-Union” und “Re-Nationalisierung” betonten die Key-Speakers Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger, Landesrat des Landes Salzburg, Dipl.-Ing. Dr. Günther Rabensteiner, Mitglied des Vorstands der VERBUND AG, Wien, Dr. Christian Dupraz, Sektionsleiter Wasserkraft, Bundesamt für Energie, Bern und Dipl.-Ing. Wolfram Sparber, Vorstandsvorsitzender der Alperia AG, Bozen, die Wichtigkeit der Wasserkraft im europäischen Energieverbund und begrüßten einen Ausbau dieser sauberen Energieform, auch in Zeiten niedriger Stromhandelspreise. „Für die Alpenländer bleibt zur Stromproduktion die Wasserkraft auch in Zukunft das maßgebende Rückgrat.“

Andrä Rupprechter, Österreichischer Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bringt es in seinem Grußwort auf dem Punkt: „Die Wasserkraft ist eine zukunftsträchtige Branche, die über ein nicht zu vernachlässigendes Ausbaupotential verfügt.“

Die europäischen Wasserkraft-Hersteller sind weltweit führend und decken rund zwei Drittel des Weltmarktes ab. Der Beitrag der Wasserkraft zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung beträgt rund 25 Mrd. Euro/a innerhalb der EU. Damit sichert der Wasserkraftsektor in Europa rund 120.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze, alleine mehr als 50 Prozent in Deutschland, Österreich und Italien.

110 Aussteller, von den Branchengrößen bis zu neuen innovativen Unternehmen, darunter 15 Aussteller aus dem Partnerland Italien, zeigen die gesamte technische, ökologische und wirtschaftliche Vielfalt der Wasserkraft.

50 europäische Wasserkraftexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden und Verbänden referieren bei der 8. Internationalen Kleinwasserkonferenz, dem 1. Italienisch-Deutsch-Österreichischen Wasserkraft-Forum, der 2. Internationalen Wasserkraft-Konferenz, dem 4. Fachkongress Gewässerökologisch verträglicher Wasserkraftausbau und dem ausschließlich von Ausstellern besetzten Aussteller-Forum und treffen dabei auf rund 400 Tagungsteilnehmer. Eine Exkursion zum Öko-Wasserkraftwerk Salzburg-Lehen ist für die Besucher der Messe kostenfrei.

Über die RENEXPO® INTERHYDRO:

Die Europäische Wasserkraftmesse mit Kongress, RENEXPO® INTERHYDRO, findet zum 8. Mal am 24. – 25. November 2016 im Messezentrum Salzburg statt.

Italien ist 2016 das Partnerland.

Über 200 Branchenverbände, Universitäten, Ingenieurbüros, Wirtschafts- und Handelskammern, Wasserkraftexperten und Medien stehen hinter der Veranstaltung. 110 Aussteller, 2.000 Besucher und 400 Tagungsteilnehmer werden 2016 auf der Messe erwartet.

Theorie, Stand-der-Technik und Praxis gehen Hand in Hand. Betreiber, Planer, Projektentwickler, Investoren, Energieversorger sowie Politik, Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Industrie finden in Salzburg eine Plattform für Präsentation, Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch und für Knüpfung neuer Kontakte.

Über die REECO-Gruppe (Wasserkraft):

Die REECO-Gruppe, mit dem Hauptsitz in Reutlingen/Deutschland, hat sich im Bereich der Wasserkraft zu einem der größten Messe- und Kongressveranstalter in Österreich, Deutschland, Polen, Serbien und Bosnien-Herzegowina entwickelt.

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat REECO zum Thema Wasserkraft über 100 Fachmessen, Kongresse, Seminare und Workshops durchgeführt, an denen insgesamt mehr als 20.000 Fachbesucher teilgenommen haben. Zum Veranstaltungsportfolio zählen derzeit jährlich in 4 Ländern 4 Fachmessen sowie fast 20 Kongresse.

