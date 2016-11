Windparks Bohult: Allianz Global Investors investiert zu zweiten Mal in Erneuerbare

AllianzGI investiert weitere 350 Millionen Euro in Erneuerbare Energien

(WK-intern) – Allianz Global Investors bestätigt Kauf des schwedischen Windparks „Bohult“ als erstes Projekt für Anleger des AREF2

Mit dem finalen Closing des Allianz Renewable Energy Fund 2 („AREF2“) am 15. November wurde das avisierte Zielvolumen des zweiten geschlossenen Fonds für Erneuerbare Energien von Allianz Global Investors (AllianzGI) weit übertroffen.

Knapp 350 Millionen Euro werden für institutionelle Kunden wie Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Kirchen und Family Offices in europäische Wind- und Solaranlagen investiert.

Das verantwortliche Team um Armin Sandhövel, CIO Infrastructure Equity, ist bereits aktiv geworden.

Als erstes Projekt für das AREF2-Portfolio konnte am 9. November der Kauf des schwedischen Windparks „Bohult“ bestätigt werden. Die Anlage in der Provinz Halland, die seit April 2014 operativ tätig ist, verfügt über eine Gesamtkapazität von rund 13 Megawatt und produziert über 40 Gigawatt-Stunden umweltfreundlichen Strom im Jahr. Die Transaktion wurde von Thomas G. Engelmann geleitet.

Auch für weitere Investitionen in absehbarer Zeit zeigt sich Armin Sandhövel sehr zuversichtlich: „In der Vergangenheit wurden in ganz Europa in großem Umfang vor allem Wind- und Solaranlagen geplant und gebaut. Vor diesem Hintergrund wird der Sekundärmarkt mit bestehenden Anlagen für uns immer wichtiger und wir sehen aktuell sehr gute Kaufgelegenheiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien gleichbleibend hoher Qualität ausinvestiert zu sein.“

Nach der Investmentphase des AREF2 wird das Infrastructure Equity Team von Allianz Global Investors insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro in Erneuerbaren Energien und Infrastruktur-Projekten verwalten.

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur. Mit 25 Standorten in 18 Ländern bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von über 481 Mrd. EUR AuM für Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen mehr als 500 Anlagespezialisten.

Disclaimer:

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Renewable Energy Fund ist ein nach luxemburgischem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Fonds kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung.

Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine

Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

PM: Allianz Global Investors

