Deutschlands größtes Service-Ranking: Buderus gewinnt im Branchenvergleich

(WK-intern) – Kunden von acht Haustechnikanbietern zum erlebten Kundenservice befragt

Der Systemexperte Buderus hat sich in Deutschlands größtem Service-Ranking an die Spitze der SHK-Branche gesetzt.

In einer repräsentativen Online-Befragung wurden unter anderem die Endkunden von acht großen Haustechnikanbietern gefragt, ob sie einen sehr guten Kundenservice erlebt haben – die meisten waren vom Buderus-Service vollauf überzeugt und kürten den Systemexperten damit zum Service-Champion der Branche. Die Studie wird seit 2010 jährlich von den Kooperationspartnern DIE WELT, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Beratungsunternehmen ServiceValue durchgeführt. In die Ergebnisse fließen ausschließlich Meinungen von Befragten ein, die tatsächlich Kunde des jeweiligen Unternehmens waren. Mehr als 2 600 Unternehmen wurden dieses Jahr bewertet, zwischen 500 und 1 000 Kundenstimmen gehen pro Unternehmen oder Marke in die Auswertung ein.

Bereits 2015 schnitt Buderus bei einer Kundendienst-Umfrage von Focus Money und Deutschland Test „sehr gut“ ab. Stefan Thiel, Leiter Vertrieb Buderus Deutschland, sieht sich durch die positiven Ergebnisse darin bestätigt, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen: „Wir machen guten Kundenservice erlebbar, weil wir kompetent und umgehend beraten und Endkunden mit den Experten der Fachhandwerksbetriebe ganz in ihrer Nähe in Kontakt bringen. Denn als Systemexperte gehören für uns nicht nur optimal aufeinander abgestimmte und besonders effiziente Heiztechnikprodukte, sondern auch ein exzellenter Service für Handwerkspartner und Endkunden zum überzeugenden Gesamtpaket der Marke Buderus.“

PM: Buderus

Bildunterschrift. li.: Stefan Thiel, Leiter Vertrieb Buderus Deutschland. Quelle: Buderus

Bildunterschrift.re.: Ergebnis von Deutschlands größtem Service-Ranking: Buderus ist Service-Champion 2016 und die Nummer 1 der Branche „Haustechnik“. Der Systemspezialist erhält dafür das Service-Champions-Gütesiegel. Quelle: ServiceValue GmbH

