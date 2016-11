Einstiegschancen für Studenten im Geschäftsbereich Windkraft

Inhouse Day bei Vattenfall am 19. Januar 2017

(WK-intern) – Der dynamische Ausbau der Windsparte von Vattenfall mit Investitionen von bis zu 5 Mrd. Euro und einem geplanten, jährlichen Zubau von 400 bis 600 Megawatt Windenergie hat zur Folge, dass der Geschäftsbereich Wind bei Vattenfall weiter dynamisch wächst.

Hier bieten sich zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten für Studentinnen und Studenten.

Am 19.Januar 2017 lädt Vattenfall deshalb technikinteressierte Studentinnen und Studenten zum „Inhouse Day“ in Hamburg ein. Von 10 bis 17.30 Uhr informiert das Unternehmen über die Tätigkeitsfelder im Bereich der Windenergie. Darin haben die Teilnehmer u.a. die Gelegenheit, ihr bereits erworbenes Wissen anhand eines Fallbeispiels für den Bau eines Offshore-Windparks mit anschließender Ergebnispräsentation unter Beweis zu stellen. Vattenfall-Mitarbeiter aus dem Windbereich geben zudem wertvolle Einblicke in die tägliche Praxis, die anschließend bei einem Get-together vertieft werden können.

Derzeit arbeiten bereits mehr als 600 Menschen bei Vattenfall an Windprojekten an Land und auf hoher See in Deutschland, Schweden, Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden. Bis zu 130 neue Mitarbeiter will Vattenfall europaweit in den kommenden zwölf Monaten im Geschäftsbereich Wind einstellen.

Der Inhouse Day richtet sich insbesondere an Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen Regenerative Energien, Umwelttechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen oder einer vergleichbaren Studienrichtung.

Wer am Inhouse Day bei Vattenfall teilnehmen möchte, kann sich informieren und anmelden unter www.vattenfall.de/inhouseday. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 40 Personen begrenzt.

Ansprechpartner für Fragen ist Matthias Gramsch (matthias.gramsch@vattenfall.de oder telefonisch unter 040 79022 2308).

Inhouse-Day bei Vattenfall:

Donnerstag, 19. Januar 2017 von 10.00–17.30 Uhr (Im Anschluss informelles Get-together)

Vattenfall, Überseering 12, 22297 Hamburg

Wind bei Vattenfall

Vattenfall ist ein führendes europäisches Energieunternehmen und betreibt derzeit in Nordeuropa rund 1.100 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von gut 2.200 MW. 2015 hat Vattenfall mehr als sechs Milliarden Kilowattstunden (6 TWh) Windstrom produziert. Diese Strommenge reicht rechnerisch, um den Jahresstrombedarf von 1,5 Millionen deutschen Durchschnittshaushalten zu decken. Bis 2020 will Vattenfall seine Windleistung an Land und auf See mit einem jährlichen, angestrebten Zubau in der Größenordnung von 400 – 600 MW mehr als verdoppeln. Hierfür investiert das Unternehmen mehr als 5 Milliarden Euro.

PM: Vattenfall

Umspannwerk für den Sandbank Offshore Windpark / Pressebild: Vattenfall

