Capital Stage veröffentlicht Zahlen: Umsatzsteigerung um 14 % in den letzten 9 Monaten

Vorläufige operative Neunmonatszahlen und Anpassung der Jahresprognose 2016 nach Übernahme der CHORUS Clean Energy AG

(WK-intern) – Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage konnte seinen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 trotz des im Vergleich zum langfristigen Mittel stark unterdurchschnittlichen Windaufkommens weiter fortsetzen.

Damit bleibt das Unternehmen weiterhin auf Kurs zur Erreichung seiner operativen Ziele für das Geschäftsjahr 2016.

Gleichzeitig gibt die Capital Stage vor dem Hintergrund der abgeschlossenen Übernahme der CHORUS Clean Energy AG für das Geschäftsjahr 2016 eine angepasste Ergebnisprognose bekannt, die erstmalig auch das erwartete Ergebnis der CHORUS für das vierte Quartal 2016 erfasst.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 konnte Capital Stage ihren Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um rund 14 Prozent auf 107,5 Millionen Euro (9M 2015: EUR 94,4 Mio.) steigern.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 76,3 Millionen Euro auf 85,6 Millionen Euro (+12%). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf 57,0 Millionen Euro (9M 2015: EUR 53,5 Mio.; +7,0%). Der operative Cashflow der Periode wurde mit 69,8 Millionen Euro (9M 2015: EUR 53,7 Mio.; +30%) festgestellt.

Angepasste Guidance 2016 inklusive Ergebnisse aus der CHORUS

Mit der Übernahme von mehr als 94 Prozent an der CHORUS Clean Energy im Oktober 2016 wird diese zukünftig vollständig in den Konzernabschluss der Capital Stage konsolidiert. Die Vollkonsolidierung wird erstmalig das vierte Quartal 2016 betreffen, das in dem Geschäft regenerativer Energien üblicherweise einen nur geringen Umsatz- und Ergebnisbeitrag aufweist. Vor diesem Hintergrund hat Capital Stage seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016 entsprechend angepasst.

Demnach erwartet der Vorstand der Capital Stage AG für das Geschäftsjahr 2016 eine Umsatzsteigerung auf über 140 Millionen Euro. Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) wird mit einem Anstieg auf über 104 Millionen Euro gerechnet. Das prognostizierte operative Betriebsergebnis (operatives EBIT) steigt auf über 60 Millionen Euro. Für den operativen Cashflow wird mit einem Wert von über 98 Millionen Euro gerechnet. Die angegebenen Prognosewerte wurden um einmalige Sonderausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme der CHORUS durch die Capital Stage AG in Höhe von rund 6 Millionen Euro in den Ergebniskennziffern (EBITDA; EBIT) sowie in Höhe von rund 8 Millionen Euro im operativen Cashflow bereinigt.

Die angegebene operative Kennzahlenentwicklung stellt dabei allein auf die operative Ertragskraft des Unternehmens ab und berücksichtigt keine IFRS-bedingten Bewertungseffekte.

Den vollständigen gemäß IFRS aufgestellten Konzernabschluss für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2016 wird die Capital Stage am 30. November 2016 veröffentlichen. Dieser kann über die Website der Gesellschaft unter www.capitalstage.com abgerufen werden.

PM: Capital Stage

