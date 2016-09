alpha ventus – Deutsche Windtechnik mit Instandhaltung von sechs Senvion 5M beauftragt

(WK-intern) – Ab Januar 2017 übernimmt die Deutsche Windtechnik den Service von sechs Senvion 5M im gemeinsamen Offshore Windpark (OWP) von EWE, E.ON und Vattenfall. Mit der Motivation, die Betriebskosten zu optimieren, wurde der unabhängige Servicedienstleister im Rahmen eines Standardwartungsvertrags für sechs der insgesamt zwölf Windenergieanlagen beauftragt. Das hohe Maß an technischer Kompetenz für Multimegawattanlagen sowie jahrelange Offshore-Erfahrung haben der Deutschen Windtechnik den Zuschlag gebracht.

Standardwartungsvertrag schafft Senkung der Betriebskosten

Geringere Kosten, höheres Risiko – mit diesem Ansatz schließt die Betreibergesellschaft Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG (DOTI), bestehend aus EWE, E.ON und Vattenfall, einen Standardwartungsvertrag

mit der Deutschen Windtechnik. Der Vertrag läuft über fünf Jahre und deckt sowohl die Datenfernüberwachung als auch planmäßige Wartungen und die komplette Instandhaltung der sechs Anlagen nach Aufwand ab – inklusive eventuellem Großkomponententausch und der Bevorratung von Ersatzteilen. Für die EWE AG wird dieses Vertragsmodell durch die Deutsche Windtechnik X-Service GmbH bereits erfolgreich in mehreren Onshore-Windparks umgesetzt. „Das Modell hat sich bewährt – obgleich es eine gewisse Portfoliogröße des Betreibers voraussetzt. Kostensenkungspotentiale können ausgenutzt werden, sofern keine größeren Schäden an der Anlage anfallen“, beschreibt Severin Mielimonka, Geschäftsführer der Deutschen Windtechnik X-Service GmbH, die Vorteile der Vertragsart.

In die Ausschreibung ist die Deutsche Windtechnik als Bietergemeinschaft gegangen. „Als Gruppe mit den verschiedenen Disziplinen bringen wir hier die passende Kombination aus technischer Kompetenz für die Maschinen als auch Erfahrung im Planen, Koordinieren und Durchführen von Offshore-Projekten mit“, benennt Severin Mielimonka die Argumente für das unabhängige Full-Service Unternehmen.

Onshore-Projekt dient als Grundlage

Die EWE Erneuerbare Energien GmbH hatte bereits vorab mit der Deutschen Windtechnik einen über zwei Jahre laufenden Servicevertrag für eine Onshore-Senvion 5M in Neuenwalde bei Cuxhaven abgeschlossen. Die Vertragsinhalte ähneln dem Offshore-Vertrag und sollen dabei unterstützen, erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit zu sammeln. „Der Serviceauftrag in Neuenwalde ist im Juli 2016 gestartet, so dass wir bis Anfang nächsten Jahres an diesem Projekt Erfahrungen sammeln und das Konzept der bedarfsgerechten Instandhaltung auf den Prüfstand stellen können. Wir erwarten gute Ergebnisse, da wir mit der Deutschen Windtechnik bereits in anderen Onshore-Windparks zusammenarbeiten“, erklärt Ewald Heyen, Asset-Manager bei EWE, die Servicestrategie des Unternehmens.

