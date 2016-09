ZF hat sein Übernahmeangebot für Haldex von SEK 110 auf SEK 120 je Aktie in bar erhöht

ZF erhöht Barangebot für Haldex auf SEK 120 je Aktie

(WK-intern) – ZF kontrolliert 21,24 Prozent des Aktien- und Stimmrechtskapitals

Erfüllung aller regulatorischen Rahmenbedingungen ermöglicht schnellen Abschluss der Transaktion

Annahmeschwelle bleibt bei 50 Prozent plus einer Aktie

Annahmefrist bis 3. Oktober 2016 verlängert

Schneller Abschluss des ZF Angebots vermeidet Unsicherheit für Haldex und alle Stakeholder

Friedrichshafen / Stockholm – ZF hat gestern sein Übernahmeangebot für Haldex Aktiebolag („Haldex“) von SEK 110 auf SEK 120 je Aktie in bar erhöht. ZF hatte zuvor die kartellrechtliche Freigabe in allen betroffenen Märkten erhalten, was einen schnellen Abschluss der Transaktion ermöglicht. Dadurch gewährleistet ZF einen kurzen Prozess sowie Transaktionssicherheit für Aktionäre und vermeidet Unsicherheiten für das Geschäft sowie für Mitarbeiter und Kunden von Haldex.

Die Abschlussbedingungen bleiben unverändert bestehen. Das Angebot unterliegt weiterhin einer Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Annahmefrist, die auf den 3. Oktober verlängert wurde.

Dr. Stefan Sommer, Vorsitzender des Vorstands von ZF, erläuterte: „Wir haben die Situation sorgfältig geprüft und uns dazu entschieden, unser Angebot auf SEK 120 je Aktie zu erhöhen. Haldex und ZF passen strategisch, wirtschaftlich und technologisch perfekt zueinander. Mit der Annahme von ZF‘s Angebot kann eine längere Periode der Unsicherheit für Haldex sowie seine Mitarbeiter und Kunden vermieden werden, die das Geschäft und den Wert des Unternehmens beeinträchtigen könnten.“

Da ZF bereits die Freigabe von Wettbewerbsbehörden in allen betroffenen Märkten erhalten hat, stellt das Angebot eine sichere Option für die Aktionäre von Haldex dar und kann schnell abgeschlossen werden. Aktionäre, die ihre Anteile bereits zu vorherigen Preisbedingungen angedient haben, profitieren automatisch vom verbesserten Angebot in Höhe von SEK 120 je Aktie in bar.

Darüber hinaus gelten dieselben Bedingungen, wie sie in der Angebotsunterlage vom 19. August 2016 veröffentlicht und durch die Pressemitteilungen vom 14. September 2016 bezüglich der Senkung der Annahmeschwelle von 90 Prozent auf 50 Prozent plus einer Aktie sowie dem Erhalt aller nötigen Genehmigungen und Freigaben ergänzt wurden. ZF behält sich das Recht vor, auf eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise zu verzichten und das Angebot mit einer niedrigeren Annahmeschwelle abzuschließen. Unter der Voraussetzung, dass alle Angebotsbedingungen bis zum oder um den 6. Oktober 2016 erfüllt oder aufgehoben wurden, erwartet ZF, dass die Abwicklung der Transaktion am oder um den 10. Oktober 2016 beginnen kann.

Detaillierte Angebotsbedingungen wurden in Form einer formalen Bekanntmachung nach schwedischem Recht veröffentlicht. Eine vollständige Version des Transaktionsdokuments finden Sie auf: www.zf.com.

Die Annahmeempfehlung des Board of Directors von Haldex finden Sie unter: www.haldex.com.

Über ZF

ZF ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern in der Antriebs-, Fahrwerk-, Elektronik- und Sicherheitstechnik für Pkw und Nutzfahrzeuge und bietet industrielle Anwendungen mit einem breiten Produktportfolio bei globaler Reichweite an. Zum 31. Dezember 2015 hatte ZF weltweit rund 138.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. Im Jahr 2015 hat ZF einen Umsatz von 29,2 Milliarden Euro erzielt.

Weitere Informationen zu ZF finden Sie unter: www.zf.com

Über Haldex

Haldex entwickelt und vertreibt Bremsprodukte und Luftfedersysteme für Schwerlastfahrzeuge und hat seinen Hauptsitz in Landskrona, Schweden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 18 Ländern und Produktionsstätten in Schweden, Deutschland, Ungarn, China, Indien, Brasilien, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet Haldex in Nordamerika, ein weiteres Drittel in Europa und den Rest in Asien und Südamerika. Haldex beschäftigte 2015 ungefähr 2.140 Mitarbeiter und hatte einen Jahresumsatz von SEK 4,8 Milliarden.

Weitere Informationen zu Haldex finden Sie unter: www.haldex.com

This press release is not and must not, directly or indirectly, be distributed or made public in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa. The offer is not being made to, nor will any tender of shares be accepted from, holders in such jurisdictions or elsewhere where their participation requires further documentation, filings or other measures in addition to those required by Swedish law.

