Wie Bürgerbeteiligungen bzw. Bürgerfinanzierungen geht erklärt “eueco” auf der WindEnergy Hamburg 2016

Wenn es um die Strukturierung und Durchfuhrung von Bürgerbeteiligungen bzw. Bürgerfinanzierungen geht, setzen die Akteure der Energiebranche auf eueco.

(WK-intern) – Mit regiocap® hat die eueco GmbH ein äußerst erfolgreiches Produkt geschaffen, das die Beteiligung von Bürgern an Energieprojekten einfach und digital ermöglicht.

Im Rahmen der WindEnergy Hamburg 2016 informieren wir über die Möglichkeiten einer prospektfreien Emission mit regiocap®, die v.a. bei Stadtwerken und Wind-Projektierern beliebt ist.

Ob Windenergieanlagen, Solarparks oder KWK: Bürgerbeteiligungen an erneuerbaren Energieprojekten werden mit eueco realisiert. Energieversorger/Stadtwerke, Projektierer, Genossenschaften oder Verbände greifen dabei auf unsere in der Praxis bewährte White-Label-Lösung regiocap® zurück. Denn regiocap® automatisiert alle Prozesse einer Bürgerbeteiligung hochgradig – das bedeutet, dass von Einwerbung bis Verwaltung praktisch keine Aufwände für Initiatoren bestehen. Bürgerbeteiligungen sind deshalb einfach, bequem und kostensparend durchzuführen. Wir unterstützen darüber hinaus hinsichtlich rechtlicher und finanzieller Strukturierung, standardisierten Vertragswerken und passgenauer Vermarktung.

Auf der WindEnergy möchten wir Stadtwerken und Projektierern die Gelegenheit bieten, sich bei uns v.a. über die prospektfreie Emission von Bürgerbeteiligungen zu erkundigen. Gerade Energieversorger bieten ihren Kunden heutzutage neben den bekannten Service- bzw. Dienstleistungsangeboten auch Möglichkeiten der Teilhabe an der regionalen Energieversorgung. Projektierer hingegen haben die Herausforderung, Bürgerbeteiligung als Standard in der Projektentwicklung zu berücksichtigen.

Ein einfacher Weg zur Realisierung einer eigenen standardisierten Bürgerbeteiligung und damit zu den genannten Vorteilen im Wettbewerb führt für beide Akteursgruppen über die Schwarmfinanzierung.

Unter der Nutzung der Ausnahme für Schwarmfinanzierung fällt eine teure und aufwändige Prospekt-Erstellung für die Emission von Beteiligungen weg. Mit regiocap® kann so prospektfrei und dabei schnell und erfolgreich für Beteiligungsprojekte eingeworben werden.

Kostenfreie Eintrittscodes für die WindEnergy Hamburg 2016 sowie Gesprächstermine können Sie hier anfragen.

Treffen Sie uns:

WindEnergy Hamburg

The global on- & offshore expo

27. – 30. September 2016Hamburg, Germany

Wir sind in Halle A1 Stand 106

