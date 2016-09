Neue Energieautarkie mit Sonnenstrom!

Für immer mehr Eigenheimbesitzer ist eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zur Stromerzeugung eine interessante Investition.

(WK-intern) – Einerseits ist es ihnen wichtig, einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Andererseits machen sie sich als Stromerzeuger unabhängiger von ständig steigenden Energiepreisen.

Die Nutzung der Sonnenenergie stellt ein großes Potenzial regenerativer Energien in der bergischen Region dar. Dies ist das Ergebnis des gemeinsamen Klimaschutzteilkonzeptes „Erschließung der verfügbaren Erneuerbare-Energien-Potenziale in Remscheid, Solingen und Wuppertal“. Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisch Land (AG EEBL) engagiert sich an der Umsetzung dieses Konzeptes. In der AG EEBL arbeiten die Städte Remscheid, Solingen Wuppertal, die Kreise Mettmann, Rhein-Berg und Oberberg, einige Stadtwerke, das Regionalforstamt Bergisches Land, Holzcluster Bergisches Land, der Wupperverband, die EnergieAgentur.NRW und das Zentrum für biogene Energie Oberberg (ZebiO) partnerschaftlich zusammen.

In Kooperation mit der Stadt Solingen lädt das Netzwerk Photovoltaik der EnergieAgentur.NRW ein zu ihrem Infostand auf dem :

„INTERNATIONALEN KULTUR- UND UMWELTFEST „LEBEN BRAUCHT VIELFALT“ am Samstag, dem 24. September 2016 von 11 bis 17 Uhr auf dem Fronhof in Solingen-Mitte und in der Küstergasse.

Das Netzwerk Photovoltaik NRW bietet auf dem Integrations- und Umweltfest in Kooperation mit der ”Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land” einen Beratungsstand zum Thema Solarenergie an. Dabei werden die Experten der EnergieAgentur.NRW von Vertretern Solinger Handwerksunternehmen unterstützt, die auch neueste Photovoltaik-Module, Stromspeicher und kleine Ladesäulen für Elektrofahrzeuge präsentieren.

Weitere Informationen: www.EEBL.de

PM: EnergieAgentur.NRW

