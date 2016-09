Erneuerbare-Energien-Investmentfirma erweitert ihr Wind-Portfolio auf 190 MW

LUXCARA kauft Windpark mit 111,2 MW in Norwegen

(WK-intern) – LUXCARA, einer der führenden Asset Manager für Erneuerbare-Energien-Investments in Europa, hat das Portfolio seines dritten Erneuerbare-Energien-Fonds, FLAVEO Infrastructure Europe SCS SICAV-FIS – Solar and Wind, um einen Onshore-Windpark in Norwegen erweitert.

Die Anlage wird eine Leistung von 111,2 MW haben und vergrößert das Portfolio des erst im September 2015 aufgelegten Fonds auf 190 MW.

Die Solar- und Windkraftanlagen des Fonds sind aktuell auf Deutschland, Großbritannien und Norwegen verteilt.

„Mit dem Windpark Egersund ist es uns gelungen, eines von wenigen verfügbaren europäischen Onshore-Großprojekten zu erwerben. Der Standort gehört zu den am besten für die Erzeugung von Windenergie geeigneten Lagen in Europa“, sagt Dr. Alexandra von Bernstorff, Managing Partner von LUXCARA. „Darüber hinaus stehen wir kurz vor dem Abschluss eines langjährigen, in Euro dotierten Stromabnahmevertrags mit einem renommierten und bonitätsstarken Partner“, erläutert von Bernstorff weiter.

Der Standort von Egersund bietet aufgrund seiner unmittelbaren Lage an der norwegischen Westküste außergewöhnlich gute Bedingungen für die Nutzung von Windkraft. Dadurch sind sehr hohe Erträge der insgesamt 33 Windräder über das ganze Jahr hinweg möglich. „Die exzellente Standortqualität in Kombination mit einem langfristigen Stromabnahmevertrag wird gewährleistet einen nachhaltigen Cashflow aus der Anlage und wird für unsere Investoren eine verlässliche Rendite generieren“, betont von Bernstorff.

Planmäßig wird der Windpark im August 2017 in Betrieb genommen. Verkäufer ist der erfahrene norwegische Projektentwickler Norsk Vind Energi AS, der bereits Anlagen in Norwegen erstellt hat und betreibt. Er wird auch den Windpark in Egersund weiterhin im Auftrag von LUXCARA warten.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung mit Luxcara, die es möglich macht, ein großes Windpark-Projekt wie Egersund zu verwirklichen. Es wird dazu beitragen, dass Norwegen seine Erneuerbare-Energien-Ziele erreicht, und neue Arbeitsplätze in eine Region bringen, die unter dem Rückgang der Öl- und Gasförderung leidet“, sagt Lars Helge Helvig, Vorstandsvorsitzender von Norsk Vind Energi.

Der dritte von LUXCARA aufgelegte und verwaltete Spezialfonds richtet sich mit dem Teilfonds Solar and Wind des Partnerships FLAVEO Infrastructure Europe SCS SICAV-FIS ausschließlich an institutionelle Anleger, die sich sowohl über nachrangige Teilschuldverschreibungen als auch über Verbriefungen und Direktinvestments beteiligen können.

Über LUXCARA

LUXCARA ist ein unabhängiger Asset Manager, der sich ausschließlich auf Erneuerbare-Energien-Investments für institutionelle Investoren spezialisiert hat. Das eigentümergeführte Unternehmen wurde im Mai 2009 von den alleinigen geschäftsführenden Gesellschafterinnen, Dr. Alexandra von Bernstorff und Kathrin Oechtering, gegründet. LUXCARA akquiriert, strukturiert, finanziert und betreibt langfristig Erneuerbare-Energien-Portfolios und verwaltet ein Investmentvolumen in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro.

LUXCARA betreut aktuell ein Portfolio bestehend aus Solar- und Windkraftanlagen in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Skandinavien mit einer Gesamtleistung von über 500 MW. Damit gehört LUXCARA zu den erfahrensten Asset Managern im Bereich Erneuerbare Energien und kann einen umfangreichen Track Rekord vorweisen.

Über Norsk Vind Energi AS

Seit Gründung 1996 erstellt Norsk Vind Energi (NVE) Windkraftanlagen und betreibt Anlagen mit einer Gesamtleistung von 75 MW. Weitere Anlagen mit insgesamt 500 Megawatt befinden sich im Bau. Die Gesellschaft gilt als führender privater Entwickler von Windkraftanlagen in Norwegen. NVE ist an Høg-Jæren beteiligt, der zum dritten Mal in Folge als bester Windpark Norwegens ausgezeichnet wurde.

