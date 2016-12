Thema Passivhaus im Mittelpunkt – New Energy Husum 2013

(WK-intern) – Mit einer Sonderschau zum ökologischen Bauen rückt die New Energy Husum 2013 das Thema Passivhaus in den Mittelpunkt ihres Messegeschehens. Darüber hinaus werden sich vom 21. bis 24. März 2013 erstmals Biokraftstoffhersteller sowie Firmen der Geothermie- und Wasserkraftbranche in der nordfriesischen Stadt vorstellen.

Als eine der bedeutendsten Messen im Bereich der erneuerbaren Energien reichen die Themen der New Energy Husum von Kleinwind über Biogas, feste Biomasse, Solarthermie und Photovoltaik bis hin zu Elektromobilität, Energiespeichern und Mini-BHKWs. „Als Leitmesse, die alle erneuerbaren Energien unter einem Dach vereint, freuen wir uns, 2013 ein noch breiteres Spektrum als bisher bieten zu können“, sagt Peter Becker, Geschäftsführer Messe Husum & Congress. Für 2013 erwartet er 16.000 Besucher aus 25 Ländern. Die Besucher werden in vier Hallen mit insgesamt 16.000 Quadratmetern Fläche die Neuheiten von über 300 Ausstellern entdecken können.

Eigene Sonderschau Passivhaus und ökologisches Bauen

Erstmals wird es auf der New Energy Husum eine eigene Ausstellungsfläche für energieeffiziente Bausysteme geben. In Halle 4 werden rund 25 Hersteller speziell gedämmte Wandsysteme und Fenster, thermische Bodenplatten, Lüftungsanlagen und Dachsysteme präsentieren. „Wir machen das ökologische Bauen mit mehr Ausstellern und einer Sonderschaufläche zu einem eigenen Schwerpunkt auf der Messe“, sagt Thomas Seifried, Projektleiter der New Energy Husum. „Dabei wird es besonders um Passivhäuser gehen. Dieses Thema präsentieren wir 2013 zum ersten Mal.“

Gemeinsam mit dem Pro Passivhaus e.V. organisiert die Messe das Fachseminar „Aus der Praxis für die Praxis“. Eingeladene Architekten, Bauingenieure, Handwerker und Studenten aus Deutschland und Dänemark können hier Kontakte knüpfen und Grundlagen sowie Neuigkeiten des ökologischen Bauens erfahren. Auf einem eigenen Forum inmitten der Ausstellungsfläche können sich Besucher über die Unterschiede von Niedrigenergiehäusern, Passivhäusern und Plusenergiehäusern informieren.

Kleinwindkraft auf der Messe in Aktion

Für Unternehmen der Kleinwindindustrie hat sich die Messe schon seit längerem als wichtiger Branchentreffpunkt etabliert. Mit über 72 ausstellenden Kleinwindunternehmen aus zwölf Ländern ist die New Energy Husum Europas wichtigste Messe für die Kleinwindindustrie. Die kleinen Windkraftanlagen werden immer beliebter. Die World Wind Energy Association prognostiziert einen weltweiten Zubau von 3,7 Gigawatt bis 2020.

„Weil in Husum der Wind vor der Haustür weht, können Messebesucher die verschiedenen Modelle 2013 auch in Aktion erleben“, sagt Thomas Seifried. Aussteller präsentieren auf der New Energy Husum erstmals ihre Anlagen vor dem Haupteingang der Halle 1. Auch in den Hallen selbst sind zahlreiche Kleinwindkraftanlagen ausgestellt.

Bereits zum vierten Mal findet im Rahmen der New Energy Husum der World Summit for Small Wind statt. Beim Gipfeltreffen der Kleinwindbranche kommen nationale und internationale Experten zusammen, um über neueste Entwicklungen und Errungenschaften der Kleinwindbranche zu debattieren. Der 4th World Summit for Small Wind befasst sich vor allem mit der Zertifizierung von Kleinwindkraftanlagen.

Umfangreiches Programm im NordseeCongressCentrum

Parallel zur Messe können Fach- und Privatbesucher zahlreiche Veranstaltungen im NordseeCongressCentrum (NCC) wahrnehmen. Neben dem World Summit for Small Wind findet hier der Kongress der New Energy Husum sowie der New Energy Science Slam statt.

Beim Kongress diskutieren Forschungsinstitute und Unternehmen täglich die neusten Entwicklungen, Produkte und Technologien. Wichtige Branchenthemen wie das Energiesparen, der Netzausbau, zukünftige Märkte für erneuerbare Energien oder Smart Homes kommen hier zur Sprache.

Beim zweiten New Energy Science Slam präsentieren die Vortragenden, analog zum Konzept des Poetry Slam, innovative Ideen rund um die erneuerbaren Energien. In jeweils zehn Minuten geht es für die Wissenschaftler, Studenten und Jungunternehmer vor allem darum, die Zuhörer zu unterhalten. Das Publikum kann anschließend Punkte vergeben und den Sieger wählen. Wer am New Energy Science Slam teilnehmen möchte, kann seinen Vortrag ab sofort bei der Messe Husum anmelden. Der New Energy Science Slam findet am 16. März 2013 um 18:30 Uhr im NordseeCongressCentrum statt. Der Eintritt ist frei.

Über die New Energy Husum

In den vergangenen Jahren hat sich die New Energy Husum als eine der bedeutendsten Messen im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert. Seit 2002 dient sie als Schaubühne für eine dezentrale Energieerzeugung auf Basis aller erneuerbaren Energien. Die Themen und Techniken reichen im Einzelnen von Kleinwind (bis 30 kW), über Biogas, feste Biomasse (Pellet, Scheitholz und Hackschnitzel für Heizungen), Solarthermie, Photovoltaik, Elektromobilität bis hin zur oberflächennahen Geothermie, Energiespeicher, energieeffizientem Bauen und dem Betrieb von Mini-BHKWs. Vom 21. bis 24. März 2013 treffen sich wieder Experten und führende Hersteller in der nordfriesischen Stadt Husum, um in einem rasant wachsenden Markt die Weichen für notwendige Innovationen zu stellen.

