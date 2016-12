Wertschöpfung und ethische Werte gehören zusammen

Der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V. (bdvb) gratuliert Tomáš Sedláček (35), Regierungsberater Tschechiens und Chefvolkswirt der CSOB, zur Auszeichnung mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2012 für sein Buch „Die Ökonomie von Gut und Böse“ (Hanser 2012) am Rande der Frankfurter Buchmesse.

Zu Recht kritisiert der prämierte Autor, dass die Wirtschaftstheorie ebenso wie die wirtschaftliche Praxis zu einer technokratischen Disziplin „ohne Seele“ und ohne Wertmaßstäbe zu verkommen droht. Die einseitige Ausrichtung an mathematisch hergeleiteten, systemisch bedingten Wachstums- und Maximierungszielen führt immer wieder zu Blindstellen und Krisen, die durch ein umfassenderes und vertieftes Verständnis der Ökonomie vermieden oder gelindert werden könnten.

Eine pauschale Ablehnung von Wachstum und Nutzenmaximierung wäre jedoch ebenso problematisch wie eine unkritische, einseitige Ausrichtung an solchen Zielen. Gerade im deutschsprachigen Raum heben sich herausragende Ökonomen wie Hans-Christoph Binswanger oder Bruno S. Frey schon seit Jahren wohltuend vom „seelenlosen“ Mainstream ab, indem sie einen gemäßigten Weg propagieren. Ihre nuancierten Analysen und Plädoyers für nachhaltige Wachstumsraten und Unternehmensformen (Binswanger) bzw. für eine ökonomische „Glückspolitik“ (Frey, siehe Interview im bdvb-Magazin Nr.118) verdienen viel mehr Aufmerksamkeit als sie in der Öffentlichkeit bislang erhalten haben.

Der bdvb setzt sich seit Jahren für ein stärkeres Wertebewusstsein in der Wirtschaft ein. Im Januar 2009 wurden gemeinsam mit den Partnerverbänden im Aktionskreis Leistungsträger ZEHN THESEN ZUR ETHIK DER WIRTSCHAFT herausgegeben, die auf eine breite Resonanz stießen. Die bdvb-Fachgruppe Wirtschaftsethik ist innerhalb und außerhalb des Ökonomen-Netzwerkes ein gefragter Ansprechpartner im Hinblick auf die Frage, wie wirtschaftliches und moralisches Handeln zusammengehen.

bdvb

Der 1901 in Berlin gegründete unabhängige Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V. vertritt über die Teildisziplinen hinweg die Interessen aller Wirtschaftswissenschaftler in Studium und Beruf. Als anerkannter und größter Verband der Wirtschaftsakademiker im deutschsprachigen Raum unterstützt er die interdisziplinäre Diskussion und ist ein Forum für den fachlichen Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Der bdvb kooperiert mit in- und ausländischen Partnerverbänden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

